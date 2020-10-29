В Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 163 тысяч человек

В Украине за минувшую неделю, с 19 по 25 октября, гриппом и ОРВИ заболели 163 314 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Отмечается, что заболеваемость на 11% меньше эпидемического порога по стране.

"За прошедшую неделю (с 19 по 25 октября) ОРВИ заболели 163 314 человек, из которых 34,9% – дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 429,8 на 100 тысяч населения", – говорится в сообщении.

Кроме того, на протяжении недели против гриппа вакцинировано 9055 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 11 605 человек.

В Украине также не зарегистрировано циркуляции вирусов гриппа. Сообщений о летальных случаях за неделю не поступало.

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