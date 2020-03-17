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17 марта • обновлено в 09:13
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В Украине готовы ввести ЧП из-за коронавируса: Шмыгаль сделал заявление в Раде

5.3т
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае необходимости власти готовы к введению чрезвычайного положения в стране в связи со вспышкой коронавируса.

Он выступил на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник, 17 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В дальнейшем, в случае необходимости мы готовы к введению чрезвычайного положения в Украине, также как делает большинство стран Европы. Если это будет необходимо, мы к таким решениям готовы", – сказал он.

Шмыгаль заявил о готовности ввести ЧП из-за коронавируса

Шмыгаль заявил о готовности ввести ЧП из-за коронавируса

Скриншот из видео

Премьер добавил, что такие предложения уже подготовлены и при необходимости будут предоставлены.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта режим чрезвычайной ситуации был введен в Черновицкой и Житомирской областях, где обнаружили случаи заражения коронавирусом .

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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