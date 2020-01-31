В Украине успешно испытали сверхпрочные бронетранспортеры: фото и видео

В Харькове испытали на прочность украинские бронетранспортеры – сварные соединения корпуса БТР-4Е, которые были изготовлены Лозовским кузнечно-механическим заводом.

Соответствующее мероприятие прошло на базе Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени O. O. Морозова 30 января. Об этом сообщается на официальном сайте "Укроборонпрома".

Отмечается, что во время испытаний не было зафиксировано ни одного пробития брони, что подтверждает пулестойкость корпусов и их пригодность для изготовления следующей партии бронетранспортеров.

Соединение корпуса БТР-4Е

"Объектом испытаний стали сварные соединения корпуса из партии из трех корпусов, изготовленных ЛКМЗ с броневой стали марки 71 и поставленных на ХКБМ в конце 2019 года. Испытания проходили два типа соединений – с укрепляющим наплавкой и подкладкой из броневой стали и без нанесения этой наплавки", – говорится в сообщении.

Испытания украинской бронетехники ukroboronprom.com.ua

В "Укроборонпроме" добавили, что по БТР-4Е стреляли из пулемета – бронебойно-зажигательными пулями Б-32 калибра. В результате оба типа соединений выдержали обстрел и не были пробиты.

Испытания украинской бронетехники ukroboronprom.com.ua

"Да испытания подтвердили, что корпус БТР-4Е соответствует всем технологическим требованиям в части протипулевой стойкости сварных соединений", – подчеркнули в ведомстве.

Добавим, что за испытаниями наблюдали представители Военного представительства Министерства обороны, журналисты, представители предприятий ХКБМ и ЛКМЗ.

Испытания украинской бронетехники ukroboronprom.com.ua

Испытания украинской бронетехники ukroboronprom.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Житомире на военном полигоне десантно-штурмовых войск испытали украинские бронеавтомобили.

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