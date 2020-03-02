Почти половина (49%) ветеранов война на Донбассе сталкивались с предвзятым или несправедливым отношением к себе в Украине.

Об этом сообщает волонтерский фонд "Повернись живим", ссылаясь на исследования Международной организации по миграции и Агентства ООН по вопросам миграции.

"Согласно результатам опроса, чаще всего ветераны сталкивались с дискриминацией в общественном транспорте, когда заявляли о своем праве на бесплатный проезд согласно государственной льготе", – говорится в сообщении.

Ветераны АТО в Украине

По результатам исследования, больше всего с дискриминацией в транспорте за последние полгода ветераны сталкивались в Киевской области (54%) и в Киеве (35%).

Также негативно к ветеранам относились, когда они получали медицинские услуги в нашей стране (14%). Кроме того, бывшие бойцы испытывали дискриминацию при оформлении льгот для ветеранов и членов их семей и получении услуг в учреждениях и учреждениях социальной защиты (10%).

Добавим, что по данным правительства на момент октября 2019 в Украине насчитывалось около 370 тысяч ветеранов.

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