В Украине проведут радиодиктант Национального единства: где будет трансляция и когда результаты

В понедельник, 9 ноября, в 9:00 в Украине начнется Юбилейный ХХ Радиодиктант национального единства, посвященный Дню украинской письменности и языка.

Как сообщили на странице мероприятия в Facebook, текст для диктанта написал известный писатель и издатель Иван Малкович, научным консультантом проекта стала доктор филологических наук, профессор Лариса Масенко, а читать диктант будет известная актриса Римма Зюбина.

Спецпроект, организованный "Суспільним", стартует в студии "UA: ПЕРШИЙ", а также в эфире "UA: Українське радіо" и "UA: Радіо Культура" в 9:00. Сначала ведущие в студии расскажут историю диктанта и позволят всем желающим подготовиться к написанию. Сам же радиодиктант начнется в 09:15.

Напомним, что тысячи украинцев ежегодно принимают участие во флешмобе и присоединяются к радиодиктанту по всему миру.

Время для отправки готового текста – астрономические сутки. Текст диктанта обнародуют на сайте "UA: Українське радіо" 11 ноября в 11:00. Работы будут принимать как онлайн, так и оффлайн. Бумажное письмо нужно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. Важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября.

Онлайн свою работу можно прислать на ящик rd@ukr.radio. После обнародования диктанта электронные письма не будут принимать.

Для удобства организаторы подготовили электронную форму для получения работ, чтобы можно было отправить диктант с помощью любого гаджета. Ее обнародуют на сайте ukr.radio 9 ноября.

Все присланные работы проверит специальная профессиональная комиссия, и те, в которых не будет ошибок, получат подарки от партнеров проекта. Результаты объявят в течение одного-двух месяцев в зависимости от количества полученных писем.

Трансляция состоится:

радио – "UA: Українске радіо", "UA: Радіо Культура";

телевидение – "UA: ПЕРШИЙ", "UA: КУЛЬТУРА" и региональное общественное телевидение;

интернет – YouTube-канал и Facebook-страница "UA: Українське радіо".

Как сообщал OBOZREVATEL, День украинской письменности и языка ежегодно отмечается 9 ноября, в день памяти преподобного Нестора Летописца. Праздник был установлен в 1997 году указом президента Украины – в поддержку инициативы общественных организаций и "с учетом важной роли украинского языка в консолидации украинского общества".