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4 апреля • обновлено в 12:16
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В Украине потеплеет до +16: синоптики сказали, куда придет тепло

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В воскресенье, 5 апреля, в Украине установится теплая солнечная погода с максимальной температурой до 16 градусов тепла.

По прогнозу синоптиков осадков не ожидается, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Теплее всего будет в западных областях Украины. Днем средняя температура будет в пределах +13+16, однако ночью похолодает до -1-3 градусов.

На востоке страны воздух прогреется до +9+12 градусов, а ночью похолодает до 0-2. Аналогичная погода ожидается в центральных и северных областях.

На юге Украины будет немного теплее: средняя температура днем +13+15, ночью +2+5.

Погода в Украине на 5 апреля

Погода в Украине на 5 апреля

Укрнидрометцентр

В Киеве, 5 апреля, также будет солнечно и без осадков. Днем столбики термометра поднимутся до отметки +8+10, а ночью похолодает 0-2 градусов.

Синоптики отметили, что ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве на 5 апреля

Погода в Киеве на 5 апреля

Укрнидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Леонид Горбань рассказал, что в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля. Только в конце месяца в стране ожидается теплая и ясная погода.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
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