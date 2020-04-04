В Украине потеплеет до +16: синоптики сказали, куда придет тепло

В воскресенье, 5 апреля, в Украине установится теплая солнечная погода с максимальной температурой до 16 градусов тепла.
По прогнозу синоптиков осадков не ожидается, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Теплее всего будет в западных областях Украины. Днем средняя температура будет в пределах +13+16, однако ночью похолодает до -1-3 градусов.
На востоке страны воздух прогреется до +9+12 градусов, а ночью похолодает до 0-2. Аналогичная погода ожидается в центральных и северных областях.
На юге Украины будет немного теплее: средняя температура днем +13+15, ночью +2+5.
Погода в Украине на 5 апреля
Укрнидрометцентр
В Киеве, 5 апреля, также будет солнечно и без осадков. Днем столбики термометра поднимутся до отметки +8+10, а ночью похолодает 0-2 градусов.
Синоптики отметили, что ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Погода в Киеве на 5 апреля
Укрнидрометцентр
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Леонид Горбань рассказал, что в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля. Только в конце месяца в стране ожидается теплая и ясная погода.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.