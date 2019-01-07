В двух областях Украины перекрыли дороги: что случилось

Служба автомобильных дорог в Запорожской области из-за непогоды ограничила движение для тяжеловесного и маршрутного транспорта.

В регионе фиксируется порывистый ветер до 25 м/с, который приводит к образованию снежных заносов высотой до 0,5 м, предупредили в пресс-службе Укравтодора.

А патрульная полиция Украины опубликовала информацию по состоянию на 13.00.

Ограничение коснулось таких участков автотрасс:

В Запорожской области:

автодорога М-14 "Одесса-Новоазовск" (с 475-го по 557-й километр)

автодорога М-30 "Василевка-Бердянск" - от г. Токмак до с. Азовское и от с. Азовское - до с. Дмитровка (45км -143 км).

Кроме того, движение для всего транспорта ограничено на территории:

- В Запорожской области:

автодорога М-14 "Одесса-Новоазовск" от пгт. Приазовское до с. Азовское;

- В Донецкой области:

автодорога Т-0803 "Запорожье-Мариуполь" между пгт. Никольское Волновахского района и с. Новокрасновка.

Также по состоянию на 6:00 7 января фиксируется местами небольшой снег (прирост за ночное время суток 1-3 см) в Волынской, Ровненской, Львовской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской и центральных областях.

На перевалочных участках дорог Ивано-Франковской и Львовской областей идет небольшой снег, где за ночь выпало от 5 до 15 см снега. Состояние покрытия на перевалах заснеженное.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января в восточных областях, Приазовье и в Карпатах пройдет небольшой снег, на остальной территории без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7 января 8-13°, в западных и южных областях 5-10° мороза. В Крыму небольшой снег, температура ночью 2-7 °, днем ​​0-5 ° мороза.