В Украине объявлен оранжевый уровень штормовой опасности

В ряде областей Украины в субботу, 17 октября, объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Укргидрометцентр, днем в центральных (кроме Днепропетровской), северных областях и в Карпатском регионе значительные дожди (в Карпатах с мокрым снегом).

В Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Кроме того, 17-19 октября в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали на воскресенье, 18 октября, еще большее похолодание.