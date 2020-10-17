В Украине объявлен оранжевый уровень штормовой опасности

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
1,7 т.

  • Днем в Украине значительные дожди, в Карпатах – с мокрым снегом

  • Порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)

  • В остальных областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

Укргидрометцентр предупредил о сильных дождях

В ряде областей Украины в субботу, 17 октября, объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Укргидрометцентр, днем в центральных (кроме Днепропетровской), северных областях и в Карпатском регионе значительные дожди (в Карпатах с мокрым снегом).

В Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Кроме того, 17-19 октября в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали на воскресенье, 18 октября, еще большее похолодание.

УкраинаПрогноз погодыУкргидрометцентрпогода