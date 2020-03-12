Синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

С пятницы, 13 марта, в Украине начнется постепенное похолодание.

На Западе и Севере плюс Винницкая область в течение дня ожидается +6 +12 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Большинство центральной части, Юг и Восток еще задержатся в теплой воздушной массе, +10 +15, местами до +15 +18 градусов. Но на выходных и там похолодает", – отметила она.

Синоптик добавила, что в субботу-воскресенье в Киеве ожидается сильный ветер.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода весной 2020 во многом зависит от Арктического циклона, поэтому в Украине следует ожидать похолодания, до заморозков и снегопадов в мае.

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