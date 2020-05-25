В Украине начали делать ИФА-тесты на коронавирус: кто попал в первую волну

Одним из первых городов Украины, где начали делать ИФА-тесты на антитела к коронавирусной инфекции COVID-19, стал Львов.

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Как сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовый, первые ИФА-тесты уже делают медработникам больницы скорой помощи.

Во Львове начали делать ИФА-тесты

"Этот вид тестирования позволяет посмотреть на наличие антител в организме человека и узнать, болел ли он уже коронавирусом. Аппараты для таких исследований есть в лабораториях городских больниц и поликлиник. Поэтому это существенно увеличит массовость тестирования во Львове", – отметил он.

Садовый подчеркнул, что это не замена ПЦР-тестирование, а дополнительная возможность для определения больных COVID-19 и тех, кто уже переболел.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официально ввели лабораторное тестирование на коронавирус методом иммуноферментного анализа (ИФА).

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