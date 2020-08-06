В Украине началась двойная волна COVID-19, – правозащитник

В Украине после ослабления карантинных мер началась вторая волна COVID-19, а сейчас, с ростом числа заболеваемости, идет двойная волна.

Об этом в блоге на "НВ" написал глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, правозащитник Иосиф Зисельс.

"В Украине вторая волна пошла еще в начале июня, после того, как мы получили мощный толчок – 22 мая был ослаблен карантин. Эта волна усилила первую, которая еще не прошла пик. И сейчас мы имеем двойную волну. В июле мы дважды подходили к пику этой объединенной волны и снова не смогли его преодолеть из-за того, что работают эти факторы ослабления карантина, человеческая усталость от карантина. И мы продолжаем набирать – вы видите по цифрам", – сообщил он.

Зисельс отметил, что чиновники в Украине отрицают, что в стране началась вторая волна заболеваемости.

"Понятно, почему отрицают: она началась, в том числе, и из-за них. Слишком рано и неразумно ослабили карантин. В Европе тоже ослабляли карантин, но очень аккуратно его вводили и очень аккуратно ослабляли в соответствии с показателями. Ни одна страна Европы даже частично не отменила карантин до прохождения пика эпидемии", – подчеркнул правозащитник.

Отметим, что состоянием на 6 августа в Украине официально подтверждены 76 808 случаев COVID-19. Из них 1 318 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе после относительного спада заболеваемости наблюдается рост новых случаев COVID-19, что может свидетельствовать о второй волне пандемии.