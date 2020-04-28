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28 апреля • обновлено в 10:14
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В Украине может не быть пика коронавируса: в Минздраве назвали ключевое условие

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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если украинцы будут придерживаться карантина, пика коронавируса в нашей стране не будет.

Своим мнением он поделился на брифинге во вторник, 28 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Все меры, которые мы принимаем, направлены на борьбу с коронавирусной болезнью. И я уверен, что если мы будем придерживаться тех рекомендаций и плана, разработанного министерством и утвержденного правительством, мы будем способны избежать пика", – подчеркнул он.

В Украине может не быть пика коронавируса: какое условие

В Украине может не быть пика коронавируса: какое условие

"Пик – это то состояние, когда медицинская система не может предоставлять помощь всем, кто в этом нуждается. Такая нагрузка, что она не может принимать пациентов. Если же мы будем придерживаться всех карантинных мер, я уверен, что пик маловероятный", – заверил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пик эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине ожидается с 3 по 8 мая.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
вирус
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