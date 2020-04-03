Пока без паники! Что нужно знать украинцам, если введут комендантский час

В Украине собираются усилить карантинные меры, чтобы мягче войти в пиковую стадию распространения коронавируса. В частности, хотят ввести комендантский час.

OBOZREVATEL объясняет, что это такое, как он будет работать и почему пока нельзя ограничивать передвижение украинцев.

Что такое комендантский час

Комендантский час – это запрет на нахождение на улице в определенное время суток. Чаще всего его вводят на вечернее и ночное время, например, с 22:00 до 6:00. Время это устанавливается в каждой стране (а то и регионе) индивидуально, но обычно оно находится в этих пределах.

Как сказали OBOZREVATEL в пресс-службе МОЗ, точное время вскоре станет известно – будет опубликовано соответствующее постановление.

Как это, скорее всего, будет работать:

Люди должны сидеть дома.

За порядком и соблюдением комендантского часа будут следить правоохранители.

Нарушение комендантского часа,скорее всего, будет наказываться. Вряд ли это будет арест, скорее штраф. По крайней мере, за первое нарушение.

Ограничения не затронут работников служб, обеспечивающих жизнедеятельность того или иного города, врачей и так далее.

Какие могут быть штрафы за нарушение комендантского часа

Кстати, наказание может быть очень суровым. Например, в Саудовской Аравии за нарушение комендантского часа грозит штраф в 10 тысяч риалов (это около 2,6 тысяч долларов). Вероятнее всего,в Украине будут применяться те же штрафы, что и за нарушение остальных карантинных мер – от 17 до 34 тысяч гривен. Сейчас у нас наказывают так:

Первое нарушения режима – штраф в 17 тысяч гривен.

Второе нарушение – штраф в 34 тысячи гривен.

Третье нарушение – уголовная ответственность.

Правоохранители будут контролировать соблюдение комендантского часа МВД Украины

В остальное же время суток будут действовать обычные карантинные меры. А это значит, что:

ходить нужно обязательно в маске, группами не более двух человек, детям до 14 лет –только со взрослыми.

нельзя гулять по паркам, заниматься на спортплощадках и проводить массовые мероприятия.

OBOZREVATEL призывает всех придерживаться самоизоляции и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Что говорят юристы

Юрист Дмитрий Горлевой уверяет, что поскольку в Украине действует режим чрезвычайной ситуации, ограничивать передвижение граждан незаконно.

"Во-первых, у нас еще не введен режим чрезвычайного положения. У нас ЧС (чрезвычайная ситуация. – Ред.), и ограничения передвижения граждан сейчас незаконны. Если бы ввели ЧП, тогда можно было бы применять комендантский час", – подчеркнул он.

Если же, по словам Горлевого, в Украине введут ЧП и "будут применяться штрафы, то они будут указаны в том же постановлении КМУ, что и по остальным нарушениям" (от 17 000 до 34 000 гривен. – Ред.).

"И штрафы будут такими же. Если они захотят отдельную статью сделать, то внесут изменения в закон и введут новые последствия за правонарушение", – подытожил юрист.

В чем разница между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением, читайте здесь.

Как действует комендантский час в мире

Комендантский час уже ввели в Испании, Грузии, Сербии, Таиланде, на Кипре, во французской Ницце и даже на острове Пасхи. Что примечательно – в этих странах действует режим чрезвычайного положения.

Жителям Сербии , например, запретили выходить из дома с 13:00 субботы до 03:00 понедельника. Исключение – пенсионеры. Им можно будет посещать продовольственные магазины в воскресенье с 04:00 до 07:00 утра. Ранее комендантский час действовал в Сербии в будние дни с 17:00 до 05:00, а по выходным – с 15:00 до 05:00. Также запрещено собираться группами более двух человек. Владельцам собак сделаны уступки – им разрешили выгуливать домашних любимцев в радиусе 100 м от дома с 23:00 до 01:00.

В Таиланде комендантский час ввели 3 апреля, он будет действовать с 22:00 до 04:00. Меры не распространяются на медработников, на тех граждан, кто работает в ночную смену, занимается перевозкой продовольственных товаров и топлива, посылок, доставляет граждан в места карантина, а также тех, кому нужно добраться до аэропорта. За нарушение правил грозит штраф, а также тюремный срок до двух лет.

На Кипре комендантский час ввели с 18:00 вечера до 06:00 утра. Там и так уже действуют драконовские меры: выходить из дома можно только раз в день, получив SMS от властей. Нарушителям, у которых нет такого SMS, со вторника штраф – 300 евро. В машинах можно ездить максимум по трое, включая водителя.

В Грузии ввели комендантский час с 21:00 до 06:00 – запрещено передвижение как пешком, так и на автомобиле. На въездах в крупные города установлены контрольно-пропускные пункты. Медицинский персонал измеряет температуру водителям и пассажирам. Представители МВД и Минобороны следят за тем, чтобы в автомобилях находилось не более трех человек.

За нарушение карантина в Австралии – самом густонаселенном штате Новый Южный Уэльс – грозят штрафы до 11 тысяч австралийских долларов (7 тысяч долларов США).

Эти меры необходимы не для того, чтобы ограничить чьи-то свободы, а ради безопасности граждан. К сожалению, не все люди сознательны и придерживаются самоизоляции. Чтобы остановить распространение болезни, приходится идти и на такие меры. При всем этом, по словам главного санврача Виктора Ляшко, Украину только ждет период пикового количества заболевших. Поэтому нужно как можно тщательнее подготовиться и минимизировать риски.

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