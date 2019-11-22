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22 ноября • обновлено в 19:59
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В Украине изменились требования к фото на документы: новые правила

2.4т
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В Украине изменились правила фотографирования на биометрические паспорта, в частности, для представителей различных конфессий.

Теперь верующим позволено предоставлять фото на документы в головном уборе, если они носят его в повседневной жизни. Об этом сообщает Государственная миграционная служба со ссылкой на приказ МВД.

Отмечается, что положения приказа были детально обсуждены во время встречи с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций. Представители разных вероисповеданий поддержали позицию МВД и ДМС и согласовали утвержденные требования.

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Кроме того, теперь фотографироваться в головных уборах, других предметах и ​​материалах можно по медицинским показаниям, которые подтверждаются медицинским заключением соответствующего учреждения здравоохранения.

Однако, такие головные уборы не должны изменять формы отдельных частей лица (лоб, скулы, щеки, подбородок, глаза), закрывать лица и подбородка, проходить линией роста волос, закрывать уши и шею.

В Украине изменились требования к фото на документы: новые правила

dmsu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина
Теги
паспорт фотографии Государственная миграционная служба Украины правила
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Правоверным женщинам надо разрешить фотографироваться в паранже.
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