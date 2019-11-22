В Украине изменились требования к фото на документы: новые правила

В Украине изменились правила фотографирования на биометрические паспорта, в частности, для представителей различных конфессий.
Теперь верующим позволено предоставлять фото на документы в головном уборе, если они носят его в повседневной жизни. Об этом сообщает Государственная миграционная служба со ссылкой на приказ МВД.
Отмечается, что положения приказа были детально обсуждены во время встречи с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций. Представители разных вероисповеданий поддержали позицию МВД и ДМС и согласовали утвержденные требования.
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Кроме того, теперь фотографироваться в головных уборах, других предметах и материалах можно по медицинским показаниям, которые подтверждаются медицинским заключением соответствующего учреждения здравоохранения.
Однако, такие головные уборы не должны изменять формы отдельных частей лица (лоб, скулы, щеки, подбородок, глаза), закрывать лица и подбородка, проходить линией роста волос, закрывать уши и шею.
dmsu.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское общество готово к легализации двойного гражданства.
Также Киев рассматривает возможность расширить действие статуса "заграничный украинец" вместо выдачи украинского гражданства как второго для этнических украинцев, которые проживают в других странах.
Глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что отрабатывается несколько концепций возможного введения в стране двойного гражданства.
Дипломат Андрей Веселовский заявил, что двойное гражданство призвано, в частности, сохранить связь с родиной у украинцев, выехавших за рубеж на заработки, а также у представителей диаспоры.
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