В Украине хотят ввести двойное гражданство: Пристайко раскрыл важные нюансы

В Министерстве иностранных дел Украины отрабатывается несколько концепций возможного введения в стране двойного гражданства.

Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко в интервью ТСН на "1+1". Он подчеркнул, что сейчас между разными ведомствами ведутся дискуссии, в этот процесс также хотят привлечь народных депутатов.

"Я бы сказал, что происходит наработка предложено несколько концепций. Они иногда сложные, иногда интересные, например, выход на двойное гражданство в двусторонних отношениях со страной. То есть это будет признаваться теми странами, которые готовы к этому один на один с нами, на двусторонней основе", — отметил министр.

Пристайко раскрыл важные нюансы о введении двойного гражданства в Украине

Помимо этого, рассматривается вариант более широкого привлечения граждан за рубежом. В частности, во внимание будет приниматься документ зарубежного украинца.

По словам Пристайко, в процесс вовлечены разные органы и структуры — помимо Министерства иностранных дел, это также Миграционная служба, СБУ и пограничники. Между ведомствами идут дискуссии.

"Я думаю, дальше мы будем привлекать больше депутатский корпус, чтобы он стал частью процесса, то есть передать уже наши наработки дальше к депутатам", — подчеркнул глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское общество готово к легализации двойного гражданства.

Также Киев рассматривает возможность расширить действие статуса "заграничный украинец" вместо выдачи украинского гражданства как второго для этнических украинцев, которые проживают в других странах.

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