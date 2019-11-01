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1 ноября • обновлено в 12:57
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В Украине хотят ввести двойное гражданство: Пристайко раскрыл важные нюансы

2.6т Читать материал на украинском

В Министерстве иностранных дел Украины отрабатывается несколько концепций возможного введения в стране двойного гражданства.

Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко в интервью ТСН на "1+1". Он подчеркнул, что сейчас между разными ведомствами ведутся дискуссии, в этот процесс также хотят привлечь народных депутатов.

"Я бы сказал, что происходит наработка предложено несколько концепций. Они иногда сложные, иногда интересные, например, выход на двойное гражданство в двусторонних отношениях со страной. То есть это будет признаваться теми странами, которые готовы к этому один на один с нами, на двусторонней основе", — отметил министр.

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Пристайко раскрыл важные нюансы о введении двойного гражданства в Украине

Пристайко раскрыл важные нюансы о введении двойного гражданства в Украине

Помимо этого, рассматривается вариант более широкого привлечения граждан за рубежом. В частности, во внимание будет приниматься документ зарубежного украинца.

По словам Пристайко, в процесс вовлечены разные органы и структуры — помимо Министерства иностранных дел, это также Миграционная служба, СБУ и пограничники. Между ведомствами идут дискуссии.

"Я думаю, дальше мы будем привлекать больше депутатский корпус, чтобы он стал частью процесса, то есть передать уже наши наработки дальше к депутатам", — подчеркнул глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Теги
двойное гражданство Министерство иностранных дел Украины паспорт
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филипп филипыч
филипп филипыч
дончан хотят добрым делом вернуть) наконец то догадались что пушками любовь не привьешь
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