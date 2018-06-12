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В Украине экс-пленным начали выплачивать по 100 тысяч: названы сроки

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Освобожденные из плена террористов "Л/ДНР" украинцы начали получать обещанные Кабинетом министров 100 тысяч гривен.

По словам начальника управления по вопросам переселенцев и гуманитарного сотрудничества МинТОТ Ирины Калупахи, деньги начали выплачивать в Донецкой и Львовской областях. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Здесь не будет, что все получат помощь в один день. Освобожденные из плена обращались в разное время, на месяц раньше, месяцем позже. Выплачивать уже начали, это вопрос времени. И это не полгода, а месяц максимум", - пообещала Калупаха.

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Отмечается, что местные власти сработали оперативнее. Так, в Донецкой области освобожденные из плена получили из бюджета по 50 тысяч, а в Луганской и Львовской по 8 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после масштабного обмена в Министерстве социальной политики заявили, что освобожденные получат одноразовую компенсацию около 100 тысяч гривен. В конце января, через месяц после освобождения, некоторые украинцы оставались без документов и денег от государства.

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Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Объект
Кабинет министров Украины
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