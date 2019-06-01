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В Украине с 2020 года детей перестанут принимать в детдома – Супрун

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С 2020 года в Украине детей не будут принимать в детские дома.

Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее убеждению, дети должны расти только в семьях.

"Будут созданы все условия, чтобы эти дети могли полноценно расти со своими родными родителями. В исключительном случае они будут жить в патронатной или приемной семье", – объяснила Супрун.

Ульяна Супрун

Ульяна Супрун

marker.ua

"На самом деле из детей, живущих в таких заведениях в Украине, только 8% имеют статус детей-сирот. У остальных есть мама или папа, или оба из родителей, которые оказались в затруднительном положении и не могут воспитывать ребенка. Чтобы эти дети росли в своей семье, ищем способы помочь таким семьям", – пишет и.о. министра.

По ее словам, до 2020 году дома ребенка будут работать в обычном режиме. Параллельно будут проводить подготовку, чтобы всех детей, от которых отказались родители, устроить в семьи.

"Сегодня существуют гораздо лучшие модели поддержки детей, чем детские дома. Весь цивилизованный мир отказался или отказывается от такого устройства детей – в том числе из-за негативного влияния на психическое и физиологическое развитие ребенка. Не живут дети в интернатах и ​​до совершеннолетия. Такого просто не существует. Так не должно быть и у нас", – убеждена и.о. главы Минздрава.

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Супрун заверила, что в результате этих изменений дети из детских домов не останутся без жилья.

"Мы хотим, чтобы дети, которые сейчас живут в них, были устроены в хорошие семьи или могли расти в условиях, приближенных к семейным", – пояснила она.

До 2023 года на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. В новых центрах можно будет получить услуги по реабилитации или паллиативу. Центр также может оказывать услуги по респису – временной передышке родителей ребенка с инвалидностью. Помощь будут оказывать в обязательном присутствии родителей или людей, которые их заменяют.

"Паллиативная помощь и реабилитация вошли в "зеленый список" – гарантированный государством пакет услуг, за который платить Национальная служба здоровья Украины. Эти услуги для граждан будут бесплатными", – отметила и.о. министра.

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В качестве альтернативы детским домам будут активно внедрять практику патронатной семьи (временной). Это переходный период перед подготовкой передачи ребенка семье, которая будет о ней заботиться.

"Сейчас в стране не хватает патронатных семей. Каждый ребенок, родители которого не могут по ряду причин забрать его домой и налаживают свою жизнь, должны находиться не в интернате, а в патронатной семье. Местные департаменты здравоохранения и управления соцзащиты должны активно заниматься внедрением этих изменений", – сообщила Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун пожаловалсь на президента Владимира Зеленского из-за медицинской реформы.

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Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранениядети
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
"ищем способы помочь таким семьям", выдадим им бесплатно мешок марихуанны, бидон спирта и вернем им ихних детей - пусть делают с ними что хотят, мы не сталинская тоталитарная держава и не обязаны заниматься благотворительностью! Хайль Гитл... простите, Гэройам слава!
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DS Sergey
DS Sergey
Мне кажется ее надо показать к психиатрам, уж больно, неадекватные высказывания и чем дальше тем хуже!
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леня зе
леня зе
санитарка тролит всю страну
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