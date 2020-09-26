В сети появилось свежее видео с места падения Ан-26 на Харьковщине

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Общество
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С места падения Ан-26 под Чугуевом появилось свежее видео. Фото: BB.lv

В сети появилось свежее видео с места падения самолета Ан-26 ЗСУ под Чугуевом Харьковской области.

Ролик, снятый очевидцами, был опубликован в Telegram Netipichyi_Kharkov. На кадрах видна огромная пробка на подъезде к месту крушения самолета.

Очевидцы запечатлели на видео большое количество автомобилей, автобусов, военных машин, пожарных, полицейских, а также много людей.

"Место падения самолёта, пробка перед Чугуевом", – кратко прокомментировали видео.

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