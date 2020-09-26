В сети появилось свежее видео с места падения Ан-26 на Харьковщине

В сети появилось свежее видео с места падения самолета Ан-26 ЗСУ под Чугуевом Харьковской области.

Ролик, снятый очевидцами, был опубликован в Telegram Netipichyi_Kharkov. На кадрах видна огромная пробка на подъезде к месту крушения самолета.

Очевидцы запечатлели на видео большое количество автомобилей, автобусов, военных машин, пожарных, полицейских, а также много людей.

"Место падения самолёта, пробка перед Чугуевом", – кратко прокомментировали видео.

Как сообщал OBOZREVATEL:

авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла около 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.

Изначально сообщалось, что на борту было 28 человек, однако в ГСЧС уточнили, что 27 – курсанта Александра Харченко к полету не допустили в последний момент.

В сети распространили список с именами экипажа самолета ВСУ Ан-26 и курсантов, которые были на борту.

Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета Ан-26.