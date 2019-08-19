В сети показали второй Чернобыль в Украине: устрашающие фото

В курортном городке Украина – Трускавец появились заброшенные отели, в которых при СССР отдыхали бюджетники. Теперь они выглядят, как заброшенные здания в городе Припять после катастрофы Чернобыле.

Соответствующие фото на своей странице в Facebook опубликовал украинский военный Анатолий Штефан, с позывным "Штирлиц", с подписью: "Живописные места в Трускавце напоминают Чернобыль. Когда в этом санатории отдыхали сотни людей, а сейчас ...".

Отель в Трускавце facebook/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

В комментариях под постом, пользователи отмечают, что подобных мест в Трускавце с каждым годом все больше: "Много уже закрыто санаториев. И еще не один закроется, если в стране и дальше будут плевать на туристический бизнес. Сейчас в "Кристалле", рядом "Алмаз". Это просто ужас".

"Там и при жизни условия были приближенные к боевым…", – пишет Анатолий Якут.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 16 августа в селе Верхний Ясенов (Верховинский район, Ивано-Франковская область) с пищевым отравлением госпитализировали 13 детей из Киева, которые отдыхали в частной усадьбе "Горицвет".

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