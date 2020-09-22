В сети опровергли фейк о пирометрах, которые лазером ''убивают детей''

В сети опровергли фейк о том, что дистанционное измерение температуры якобы может убить ребенка.

Так, в издании "По ту сторону новостей" в Facebook отметили, что такая информация распространяется преимущественно в "родительских" чатах в мессенджерах через страну-оккупанта Россию.

"Только прочитайте, что несут: "В садах и школах используют дешевые пирометры. Они предназначены для измерения температуры различных поверхностей, кроме тела людей и животных! Пропускать лазер через живой организм нельзя! Двое старшеклассников погибли прямо на уроках через пару часов после очередной "процедуры"! Констатировали тромбоз. А сколько зафиксированных инсультов и инфарктов!". Фантазию фейкоделов – да в мирных целях бы", – пишет издание.

Так, журналисты отметили, что сейчас нет никакой информации о случаях смерти от использования медицинских или бытовых измерителей температуры. Все бытовые и медицинские дистанционные термометры работают в инфракрасном диапазоне. Лазерный излучатель используют для удобства наведения на объект. Его, как пишут журналисты, действительно нельзя направлять в глаза – можно повредить зрение, но лазер легко отключить.

Кроме того, как сказано в материале, инфракрасный термометр ничего не излучает. Напротив – его чувствительный датчик фиксирует излучение, которое идет от тела человека или любого другого предмета. И превращает его в показания температуры.

"В инструкции к техническим пирометрам действительно есть оговорка к использованию: не позволять детям брать устройство "во избежание серьезного повреждения"; не использовать инструмент в легковоспламеняющемся среде: не наводить на блестящие поверхности и на человека. Но это опять же связано с лазерным указателем, а не с самим инфракрасным измерителем", – подытожили журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач из Китая назвал основные правила измерения температуры тела, которые дадут наиболее точный результат. По его словам, при использовании бесконтактных термометров стоит проводить измерение на лбу. Если мерить на руке, температура может быть неточной.