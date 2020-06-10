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11 июня • обновлено в 02:07
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В Ривне женщина родила 16-го ребенка

1.3т
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В городе Сарны Ривненской области женщина родила 16-го ребенка.

Как передает ВВС со ссылкой на областной перинатальный центр, мальчик родился 7 июня с весом 4 кг и ростом 55 см.

В среду, 10 июня, их выписали из роддома домой. У женщины теперь 12 мальчиков и 4 девочки.

Отмечается, что для Полесья многодетные семьи – не редкость. Так, например, в селе Глинное в Ровенской области таких семей более пятисот. В январе 2019 года жительница этого села родила 19-го ребенка.

В Ривне женщина родила 16-го ребенка

В Ривне женщина родила 16-го ребенка

Управление здравоохранения Ривненской ОГА

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Минздраве заявили, что не запрещали партнерские роды на время карантина из-за эпидемии COVID-19. Несмотря на это, многие родильные дома запретили присутствовать на родах всем, кроме персонала.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Ривне
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