В Ривне решили отложить введение карантина выходного дня
Мэр Ривне Владимир Хомко решил повременить с введением в городе карантина выходного дня.
Как сказал он в комментарии изданию "7 дней", сначала в Ривненской облгосадминистрации должно состояться селекторное совещание (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"После того проведем в понедельник свою комиссию (по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. – Ред.), и тогда уже примем решение относительно этого", – отметил Хомко.
Таким образом, в ближайшую субботу и воскресенье (14-15 ноября) карантин выходного дня в Ривне не будут вводить.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабинет министров Украины принял решение ввести карантин выходного дня с 14 до 30 ноября.
Мэр Львова Андрей Садовый назвал карантин выходного дня глупостью и заявил, что Львов не будет выполнять решение Кабмина о его введении.
Власти Славянска Донецкой области также решила не выполнять решение правительства о введении карантина выходного дня.