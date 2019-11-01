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1 ноября • обновлено в 19:06
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Нашли мертвым на рельсах: на Черниговщине устроили огненный пикет из-за странной гибели ребенка

1.4т Читать материал на украинском

В городе Прилуки на Черниговщине вечером 31 октября под отделом полиции провели акцию протеста с требованием расследовать гибель 14-летнего Дениса Чаленко, с которой связывают детей киевских судей.

Активисты кричали "Ганьба!" и жгли шины, сообщает UA:Чернигов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Напомним, что тело подростка нашли 29 октября вечером на железнодорожном пути. Родные не согласны с версией гибели, которую называет полиция, – что парня сбил поезд.

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В Прилуках устроили протест из-за гибели ребенка

В Прилуках устроили протест из-за гибели ребенка

UA:Чернигов

В толпе кричали, что к убийству подростка могут быть причастны 4-ро 16-летних ребят, которые за неделю до гибели Дениса присылали на его телефон SMS с угрозами.

К людям вышел и.о. начальника Прилукского отдела полиции Александр Яцык. Как сказал он, с парнем, с телефона которого поступали угрозы, полиция общалась. Когда тот сказал, что этого не делал, его отпустили.

Также Яцык пообещал расследовать это дело за неделю. Если результатов не будет – уйдет в отставку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что родные подозревают в убийстве Дениса Чаленко детей судей из Киева. Они говорят, что мальчик вступился за некую девушку и после этого начал получать угрозы расправой.

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Место
Украина
Теги
полиция протест
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