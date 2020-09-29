В ОРЛО опять революционные настроения. Теперь вихри враждебные веют над головой "главы" всея "ЛНР" Леонида Пасечника. До этого вихри враждебные в ОРЛО снесли не одну голову.

Убрали в мир иной строптивого Мозгового, снаркоманили в плен гашишного Морфея Гайдея, ушел с "новичком" в обнимку в ад Болотов.

В ОРДО подчистили Гиви, Моторолу, Захарченко. Многие уже и не помнят некоторые фамилии и "героев".

Ну, таков он социальный лифт триколорадного гетто. Здесь надоевших кумиров не отправляют на эшафот, не переизбирают, как в цивилизованных странах, а просто в лифт залетает "шмель", падает крыша в кафе "сепарок".

Удивительно повезло Плотницкому. Бродяга жив, живее всех живых, радостно "прозябает" на Рублевке. А потому что не дает интервью, не встречается с журналистами, не лезет не в свое дело, послушен, характер спокойный, нордический, готов вернуться в Луганду по первому зову кремлевского карлика и повести ее взад. То есть назад в Украину.

Но, обо всем понемножку. А пока, про Леню и его незавидное будущее. Ага, вы все правильно поняли, этот Леня поломался, несите следующего.

Молодая "угольная швейцария" получила из Кремля отмашку на смену "полководца", "отца народа Лугандонского" и открывателя всех лавочек и песочниц. Пасечник выполнил свою работу, и мог бы ее выполнять, если бы не одно "но". Он стал строптив, почувствовал власть и, потеряв сбушную бдительность, не заметил ветер перемен, подувший в ОРДЛО.

Плотницкий, выполнив свою работу по организации социальной сферы в ОРДЛО, чуть грабанув, чуть поделившись, тем не менее, никогда не перечил хозяевам.

Пасечник же, как бывший офицер СБУ, развив в ОРЛО сеть информаторов-стукачей, думал, что он обезопасил себя от руки Кремля. Но, Кремль готов закрывать глаза на многие вещи, например, на то, что в ОРЛО воровать стали с большим размахом, но, ведь и свои получали хорошие откаты.

В ОРЛО коррупция превысила все мыслимые и не мыслимые показатели, сделав жизнь и "солдата армии лнр", и рядового мирного гражданина, одинаково неуютной. Любая справка за деньги. Любое преступление без наказания. То же за деньги.

Ну, как бы меня этот факт не удивил. Ведь ОРДЛО построено по российскому сценарию, принципу, параметрам и законам.

"Купить гражданку" — так же банально, как и "забашлять прокурору", поэтому "бойцы армии лнр", вечно вне позиций, снуют пьяные или укуренные по городам и селам, где уже просто выхватывают от населения, слегка подуставшего от "защитников".

Если честно, экс-сбушник выполнил для Кремля огромную работу. Он построил в ОРЛО гетто, полное страха, разрухи и безнадеги.

"Страну" по имени Нигде в некогда цветущем краю построила РФ, оккупировав части луганской и Донецкой областей, а вот само гетто, это дело рук исключительно местного населения и коллаборантов.

Вот сколько я наблюдаю за ОРДЛО, я только убеждаюсь в том, что советский человек, вот этот страшный гомо-советикус, не может ничего простроить кроме гетто. Это внутри его, безудержная жажда тюрьмы, доносов, алчность, ненависть и страх.

Я смотрела на это представление с чувством дежавю. И думала, что вот людям, которые с детства и всю осознанную жизнь читали много книг, и большую часть книг далеко за и вне рамок школьной и институтской программы, реально тем людям, которые реально учились, реально получали знания и занимались саморазвитием, а не покупали дипломы, им сложнее всего жить.

Увидев весь этот паноптикум под названием "луганская гвардия", "ополчение", "народная самооборона", вечно пахнущий перегаром, этот ветхий, замшелый деменциальный парад мохера с иконами на груди и партбилетом КПСС, орущий "фошизм не пройдеть", этих похотливых бюджетников и шахтеров, алчно рыскающих глазами по друг другу и мечтающих "расстрелять и забрать", я видела картины революции 17-го года, периодов раскулачивания и Голодомора, картины Второй Мировой, когда вот такие же "апалченцы" убивали своих же сограждан ради наживы и погон, насиловали и сжигали деревни "асвабаждая".

Я знала, чем закончится "восстание Донбасса" еще в 2014-м: они разрушат все и ничего не смогут построить.

Как-то дурачась — во время, когда у "народной самообороны еще не было российских автоматов — я еще позволяла себе их тролить и поддевать, пытаясь призвать их разум к логическому мышлению, я напевала им их песню "весь мир насильем мы разрушим до основанья, а затем". Напевала, сменив слова. Заменив "весь мир насилья" на "весь мир насильем". И они подпевали. Они не видели разницы.

Так и получилось. Насилием разрушили на Донбассе все, к чему смогли прикоснутся. И даже самих себя.

Мертвая земля, населенная мертвыми людьми. Очень страшно смотреть, как умирают твои города. Но, вот что удивительно, страшно смотреть нам, тем, кто понимает и знает все уроки истории, а вот живущим там, в ОРДЛО, кажется, что они стали жить лучше, что так живут все, и что их гетто, лучшее место на земле.

Они радуются "освобождению" Донбасса от укро-нациков, празднуют победу "укро-фашизма". И не замечают того, что танцуют они в основном на руинах. Своих городов. Своей жизни.

Да, это пропаганда. Но, пропаганда она может быть воспринята только в одном случае, если внутренний мир слушателя накладывается на показываемую ему картинку мира. То есть люди всегда и везде воспринимают любую информацию исключительно из собственного развития. То, что они внутри себя они увидят и вокруг себя. Воры увидят воров. Лжецы поверят лжецам. Мимикристы примут любой оттенок серого.

Вся пропаганда СССР, как и новой РФ, так и ОРДЛО, так и в мирной Украине основана на этом принципе: давай людям лишь то, что они готовы услышать. Люди всегда верят в то, что их обокрали. Им дашь в руки миллион, они скажут, что ты оставил себе 2 миллиона. Ведь именно так они бы поступили сами. Поэтому всю информацию о ком-то они воспринимают исключительно так, как бы поступили сами.

Пасечник в ОРДЛО создал огромную машину "завтрашнего дня" на страницах СМИ. И люди верят, что "вот-вот дойдут, победят укропов, их возьмут в РФ". 7 лет они живут мечтой о том, как будут грабить Киев и Львов, дойдут до Берлина, и Путин будет раздавать им ключи от квартир в Москве, вместе с заводами и пароходами, которые отнимет у богатых.

Эту пропаганду в ОРДЛО делает не сам Пасечник, он всего лишь задает тон, куют кузнецы счастья народного: учителя в школах, воспитатели в детсадах, журналисты в СМИ, бабки на скамейках, народ на работе, шахтеры в шахте.

Каждое "бу-бу-бу" в ОРДЛО звучит так "укропы обязаны и должны, пенсии, выплаты, льготы, заплатить, захватим все, отомстим, мы живем лучше них, завтра нас возьмет к себе Россия, Путин сильнее".

Они там даже не замечают, как редеют их ряды. Как покрываются ржавчиной их предприятия, а города тленом.

Зловонные реки, отсутствие питьевой воды, затопленные шахты, воспринимается исключительно, как вина Украины и…нормальная жизнь.

Но вернемся к нашему верному путинцу, то есть "главе" ОРЛО- Пасечнику.

Над ним навис меч Немезиды, карающая рука ФСБ и Кремля. Попросту, "главу" ОРЛО скорее всего скоро будут менять. Надоел? Нет! Просто не соответствует новой доктрине Кремля.

Поясню. Пасечник отлично справлялся с ролью "вождя в светлое будущее", который вел ОРЛО в РФ. Обещал. Убеждал. Но, все в рамках "линии кремлевской партии". А линия изменилась. Партитура устарела. Ансамбль сменил инструменты. А Пасечнику это не выгодно. Я имею ввиду политическую ситуацию с ОРДЛО, которое активно начали впихивать взад, то есть назад в Украину под соусом "особый статус".

Кто не выполняет обещания, данные Кремлю, тот пьет "новичок".

И вот знаете, смешно наблюдать, как пропагандисты ОРДЛО переобуваются в воздухе от "независимые от Украины республики" и "немедленно дайте нам особый статус в составе Украины".

Пасечнику этот "статус" не нужен. Ведь это минус миллиарды рублей, которые можно красть. Ведь это минус власть. Быть "народным депутатом от ОРДЛО", конечно, престижно, но, мало оплачиваемо.

Поэтому Пасечник перестал выполнять указания Кремля.

ОРЛО не соблюдает мирный план, "слегка постреливает", не показало "высокий рост ковидных больных", для усиления гуманитарной составляющей "спасения Донбасса".

В общем, перестал соответствовать. А ОРЛО высказало "фи" "мирителям" и продолжает наносить по ВСУ удар за ударом. Мир имени войны. Он оброс связями, бизнесом и с ним уже не хотят расставятся там, хотя и навязывают его здесь.

В ОРДЛО до сих пор идет пропаганда "вот-вот в Россию", чего стоило необдуманное заявление пропагандистов ОРДЛынии "мы хотим присоединиться к РФ, ну, хоть к Ростовской области". Статьи об этом тут же исчезли из лугандонских пабликов, ведь давно дан приказ писать "нам необходим для мира особый культурно-экономический статус всему Донбассу".

Обратите внимание, как красиво идет смена нарративов от "независимая наварасия", "свободные от укропов республики" до "необходим культурно-экономический статус всему Донбассу в составе Украины".Пасечник до сих пор не запустил в ОРЛО нарратив "дайте нам особый статус". Он избегает этих слов. Не сделал официального заявления.

Ну, мы все понимаем, что это приведет к ослаблению его личной власти в его личном гетто, а оно ему не нужно. Поэтому в ОРЛО стартовала кампания против Пасечника.

"Этот Леня поломался, давайте нового" или, "а царь-то не настоящий".

В соцпабликах ОРЛО развернута кампания по дискредитации (хотя, если честно, просто тут и дискредитировать нечего, просто пишут то, что здесь творит Пасечник). При чем, все соцгруппы, где "клеймят позором отца нации", говорят о "культе личности" и обвиняют Пасечника в предательстве "народа Донбасса" ведут службы "мгб лнр", ФСБ РФ и СБУ.

Например, паблик "Свердловск — ты должен это знать" ведут прямо из коридоров из "народной милиции лнр".

И вот что еще изумительно, в ОРДЛО люди, имеющие отношение к "милиции", "судам", " прокуратуре" говорят о том, что они уже получили индульгенцию на все, и прощение за все. Мол, они не воевали, а просто охраняли покой мирных граждан, поэтому им и амнистия, и стаж работы в ОРДЛО, и пенсии, и льготы, наравне с Нацгвардией, судами Украины и прокуратурой.

Думаю, что не просто так идут разговоры о реинтеграционных патрулях и совместной охране границы Украины и границы "особого статуса всего Донбасса" со стороны "народной милиции ОРДЛО" и МВД Украины, "миграционной службы ОРДЛО" и… Короче, мир, братство, борьба против всего плохого!

Кого пророчат на место Пасечника, и сдастся ли он мирно и без боя, пока не ясно. Но, думаю, вернут Плотницкого. Его в ОРЛО любят, ностальгируют "хороший был царь и бояре ничего", поэтому примут. Но, факт того, что Пасечника будут убирать, остается фактом. Да и (внимание) на Минских документах, роспись от лица ОРЛО стоит не Пасечника, а именно Плотницкого.

Как уже и понятен факт того, что Кремлю в ОРДЛО нужны лояльные к Украине люди, готовые "вернуть все взад", то есть повести людей за собой туда, куда покажет Кремль.

Отважных и безрассудных ОРДЛынских "апалченцов", которые будут бунтовать против смены Пасечника (хотя, это вряд ли) и программы "все взад" (а вот это 100%, здесь в Украину не хочет ни под каким соусом критическое большинство населения) ждет "миссия миротворцев" в Карабахе. Туда уже потихоньку перекидывают из ОРДЛО штрафников и языкатых критикеров.

Что же касается "дискредитации" Пасечника, то, да, это смешно. О его "работе" и грабеже ОРДЛО можно просто писать статьи без "чернухи", так как все, правда. Так что здесь все как бы смешно и сюрреалистично, заказные материалы против "главы лнр", они-то заказные, и печатаются с разрешения ФСБ, но…Но они истинная, настоящая жизнь Луганского гетто.

Цитата из ОРДЛО: "В далеком 2016 году этот боевой офицер ГРУ ГШ ВС РФ познакомился с никому неизвестным начальником Пресс-служба МГБ ЛНР Леонидом Пасечником. И Леонид предложил ему очень хорошие условия работы в Молодой Республике.

Нужно было во время выхода разведгруппы по-тихому убрать главного врага Пасечника – полковника ГРУ Мамаева. Хамкоев согласился это сделать и во время работы группы на задании в районе города Золотое – сделал все как полагается. Но не все прошло гладко. Али получил ранение в ногу и плечо. Поговаривают, что хитрый ингуш сам себе прострелил ногу и плечо, чтобы верняком тень убийства полковника Хамкоева на него не легла.

За такую услугу товарищ Пасечник хорошо отблагодарил.

Получив дом на улице Ростовской, 120 в Луганске, Хамкоев решил привести в Луганск всю свою семью. И жену Фатиму, и троих детей: Хава, Мага и Рамзат.

Детей то нужно кормить, а в Ингушетии сами знаете – не очень с едой. Вот Али решил кроме основных задач еще и поработать с Леонидом. Так начался боевой путь теперь уже подполковника ГРУ ГШ РФ с пока еще действующим Главой Республики. Я бы даже сказал по-другому, дружба между ГРУшником и бывшим СБУшником.

О том, как товарищ Хамкоев доставал и достает деньги для своей любовницы и для любовницы Пасечника я расскажу в дальнейшем".

Мы узнаем много нового из жизни гетто, и сами пропагандисты, вчера создающие картину благополучия и процветания "ЛНР", топя опального Пасечника, сегодня разрушат свои иллюзорные чары и покажут нам всю жизнь ОРДЛО без прикрас.

Что могу сказать по этому поводу пропагандистам ОРДЛО: эх, моська, знать она сильна, коль лает на слона.

Думаю, что в ближайшем будущем ОРДЛО потрясут посадки "врагов народа и шпионов СБУ", что-то, а это Леня умеет. Даже не знаю, за кого болеть в этом феерическом поединке: за жабу или за гадюку?

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