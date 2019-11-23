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24 ноября • обновлено в 00:49
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В окнах темно! Украинцев поразил болезненный нюанс акции к годовщине Голодомора

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В День памяти жертв Голодомора, 23 ноября, по всей Украине проходит акция "Зажги свечу", но все еще очень мало граждан считают нужным почитать их таким способом.

На это обратили внимание пользователи соцсетей, в том числе участники чата OBOZREVATEL в Telegram-канале.

"На своем доме я насчитал аж три свечи, кроме своих двух. 240 квартир", – написал один из них.

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В окнах темно! Украинцев поразил болезненный нюанс акции к годовщине Голодомора

"И моя одинокая в окне, а вокруг миллион квартир", – написала пользователь Наталья.

"Но радует, что хотя бы те три квартиры зажгли свечи, еще неизвестно, с каким подтекстом, но уже какое-то проявление политического сознания", – выразили надежду в сети.

В окнах темно! Украинцев поразил болезненный нюанс акции к годовщине Голодомора

Telegram OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 23 ноября, в Украине чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов. В этот период миллионы украинцев были уничтожены тоталитарным коммунистическим режимом. День памяти ежегодно отмечается в четвертую субботу ноября.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Голодомор в Украине
Место
Украина
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Пройдет 10,..... 20 лет... Интересно, как назовут период с 91 года в Украине? Было 53 миллиона - стало 33 млн!
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