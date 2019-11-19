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19 ноября • обновлено в 13:02
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В Одессе закрыли проход к морю на нескольких пляжах. Фото

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В Одессе арендаторы нескольких пляжей лишили одесситов и гостей города свободного доступа к морю.

В частности, на одесском побережье в районе Большого Фонтана проход к пляжам перекрыт воротами с большим замком. Соответствующие фотографии размещены в Facebook-сообществе "Черный список Одесса" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В комментариях одесситы возмущаются произошедшим, но надеются, что проход к морю вновь откроют до наступления летнего периода.

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Закрытые пляжи Одессы

Закрытые пляжи Одессы

Facebook Натальи Финашкиной

Закрытые пляжи Одессы

Закрытые пляжи Одессы

Сообщество "Черный список Одессы" в Facebook (фото Маши Давыдовой)

Закрытые пляжи Одессы

Закрытые пляжи Одессы

Сообщество "Черный список Одессы" в Facebook (фото Маши Давыдовой)

"Надо напомнить властям про право свободного доступа к морю", "Теперь можно смотреть на море только издалека", "Дорогие мужчины, срежьте, пожалуйста, эти замки, и вопрос решится", – отмечают пользователи сети.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Facebook, Черный список Одесса

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, купающихся на одесском пляже напугала диковинная рыба. Увидев ее, отдыхающие бежали из воды на берег.

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Автор
Андрей Шорохов Андрей Шорохов
Место
Украина Одесса
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