В Одессе закрыли проход к морю на нескольких пляжах. Фото

В Одессе арендаторы нескольких пляжей лишили одесситов и гостей города свободного доступа к морю.

В частности, на одесском побережье в районе Большого Фонтана проход к пляжам перекрыт воротами с большим замком. Соответствующие фотографии размещены в Facebook-сообществе "Черный список Одесса" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В комментариях одесситы возмущаются произошедшим, но надеются, что проход к морю вновь откроют до наступления летнего периода.

Закрытые пляжи Одессы Facebook Натальи Финашкиной

Закрытые пляжи Одессы Сообщество "Черный список Одессы" в Facebook (фото Маши Давыдовой)

Закрытые пляжи Одессы Сообщество "Черный список Одессы" в Facebook (фото Маши Давыдовой)

"Надо напомнить властям про право свободного доступа к морю", "Теперь можно смотреть на море только издалека", "Дорогие мужчины, срежьте, пожалуйста, эти замки, и вопрос решится", – отмечают пользователи сети.

Скриншот комментариев Facebook, Черный список Одесса

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, купающихся на одесском пляже напугала диковинная рыба. Увидев ее, отдыхающие бежали из воды на берег.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал