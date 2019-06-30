В Одессе на пляже "Аркадия" зарезали гражданина Марокко.
Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
Неизвестный ударил ножом в сердце иностранца. После чего тот скончался в карете скорой помощи от резаной раны.
В Одессе на пляже зверски убили студента-иностранца
УНН
Погибший был студентом одного из одесских вузов. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Николаевщине зверски убили двух фермеров. 71-летнего мужчину и 64-летнюю женщину замучили до смерти в собственном доме.
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