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В Одессе на пляже зверски убили студента-иностранца

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В Одессе на пляже "Аркадия" зарезали гражданина Марокко.

Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.

Неизвестный ударил ножом в сердце иностранца. После чего тот скончался в карете скорой помощи от резаной раны.

В Одессе на пляже зверски убили студента-иностранца

В Одессе на пляже зверски убили студента-иностранца

УНН

Новости
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Погибший был студентом одного из одесских вузов. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Николаевщине зверски убили двух фермеров. 71-летнего мужчину и 64-летнюю женщину замучили до смерти в собственном доме.

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Место
УкраинаОдесса
Тег
убийство
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