В общежитии Запорожья обнаружили вспышку COVID-19: заболели студенты-иностранцы

В общежитии Запорожского медицинского университета почти у трех десятков студентов обнаружили коронавирус. Часть госпитализировали, остальные находятся на самоизоляции.

Об этом сообщили на сайте университета. Во время очередного обхода инфекционистами в общежитии №4 выявили двух студентов с повышенной температурой и респираторными симптомами.

Их немедленно госпитализировали в областную инфекционную больницу, где подтвердился диагноз коронавирусной инфекции.

"Оперативный штаб противодействия распространению инфекционных болезней в ЗГМУ, который действует с 12 марта, безотлагательно обнаружил контактных лиц, которые были протестированы", – сказано в сообщении.

По результатам тестирования выявили 27 случаев бессимптомного протекания коронавирусной инфекции. Остальных контактных лиц изолировали.

Студентов с подтвержденным COVID-19 госпитализированы в городскую больницу №7, а общежитие, где обнаружили заболевание, взяли под усиленную охрану.

По информации ТСН, инфицированными оказались студенты из Индии, которые не смогли улететь на родину во время летних каникул из-за пандемии коронавируса.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в одном из общежитий Киевского политехнического института произошла вспышка коронавируса – такой диагноз поставили 52 курсантам, что составляет треть от всех проживающих.

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