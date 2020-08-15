В небо над Крымом запустили 25-метровый флаг Украины. Фото и видео

В небо над аннексированным Крымом 15 августа запустили украинский флаг на черных и красных воздушных шарах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший политзаключенный Владимир Балух (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Эмоции невероятные! Сейчас будем запускать воздушную почту с листовками. Вместе мы сила! Украина победит!" – написал активист.

В комментарии "5 каналу" Балух рассказал, что 25-метровый флаг запустили возле пункта пропуска Чонгар. По его прогнозам, знамя должно облететь всю территорию полуострова.

Украинский флаг в небе. Facebook / Владимир Балух

"Это скорее не идея, а общий призыв нас, крымчан, которые вынуждены были по разным причинам покинуть территорию оккупированного нашего полуострова...

У нас 23 числа День государственного флага Украины и как раз накануне хотелось запустить этот флаг. А сегодня ветер наш, небо чистое, видно будет издалека. Люди наши там, на оккупированной территории, ждут от нас светлого посыла", – сказал Балух.

Скриншот поста в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участники Национального корпуса облили зеленкой члена "Единой России" Василия Лукьянова, приехавшего из оккупированного РФ Крыма в Конотоп.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся