В Минздраве назвали условия ужесточения карантина по всей Украине

Жесткий карантин по всей Украине могут вернуть в случае, если вспышка заболеваемости коронавирусом будет наблюдаться во всех регионах, а заполненность коек в больницах превысит 75%.

В комментарии журналистам министр здравоохранения Максим Степанов выразил уверенность, что такого развития событий удастся не допустить, передает УНИАН.

"Если мы говорим, чтобы вся страна вернулась (к жесткому карантину), это означает, что во всех без исключения городах, областях у нас происходит стремительный рост, заполняются койки более 75% или количество новых выявленных больных превышает все показатели. Мне кажется, что мы можем не допустить такой ситуации", – отметил глава ведомства.

Степанов также прокомментировал увеличение количества новых случаев заболевания каждый день по сравнению с мартом и рассказал, почему тогда действовал карантин по всей стране, а сейчас нет.

"Если вы помните конец марта – начало апреля, то у нас полностью не была готова медицинская система к реагированию на COVID-19. Врачи не знали, каким образом лечить, какие лекарства применять, потому что это была совершенно новая болезнь. Не были готовы больницы ни с профессиональной точки зрения относительно специалистов, так же не были готовы по обеспечению оборудованием. Очень важно было, чтобы не начался коллапс медицинской системы, как мы наблюдали в Испании, Италии. Нужно было подготовить медицинскую систему и не допустить резкого роста", – пояснил он.

По мнению главы Минздрава, благодаря вовремя введенным мерам в Украине удалось полностью сбить первую волну эпидемии.

Степанов уточнил, что сейчас количество тестирований возросло почти в 100 раз – в начале эпидемии было около 200 в сутки, а сейчас более 20 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вспышки коронавируса в стране вызваны проведением массовых мероприятий, которые не связаны с производственными процессами. Речь идет о праздновании дней рождения, свадеб или других праздников, на которые собирается много людей,

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