В Крыму похитили более десятка активистов: обнародованы их данные и фото

За 5 лет аннексии в Крыму пропали без вести от 8 до 17 активистов, 6 из них – были найдены мертвыми.

Тревожной статистикой поделился в Twitter блогер КРЫМский бандеровец, напомнив, что 30 мая 2014 года на полуострове исчез Сейран Зинединов, который занимался поисками своего коллеги Тимура Шаймарданова.

По данным Крым.Реалии, всего за годы оккупации Россией в Крыму при неизвестных обстоятельствах похитили более десятка активистов. Примечательно, что противоправные действия против некоторых из них даже засняли на камеру, однако расследование так и не продвинулось.

В Крыму похитили более десятка активистов censoru.net

Так, среди пропавших и погибших числятся:

Решат Аметов, крымскотатарский активист.

Был похищен людьми в камуфляжной форме в центре Симферополя 3 марта 2014 года во время одиночного пикета против аннексии Крыма Россией у здания Совета министров Крыма. Позже его тело со следами пыток было обнаружено в селе Земляничное Белогорского района. На момент похищения ему было 39 лет.

Тимур Шаймарданов, казанский татарин, активист общественной инициативы "Украинский народный дом".

26 мая 2014 года Шаймарданов вышел из дома в Симферополе по своим делам и не вернулся, связь с ним оборвалась в этот же день. Свидетели и родственники сообщали о причастности членов "крымской самообороны" к похищению активиста. На момент исчезновения ему было 33 года.

Сейран Зинединов, крымский татарин, активист общественной инициативы "Украинский народный дом".

Сейран Зинединов занимался поисками пропавшего коллеги по общественной деятельности Тимура Шаймарданова. Вечером 30 мая 2014 года Сейран Зинединов встретился с женой Шаймарданова, но после этой встречи домой не вернулся. Сигнал его мобильного после исчезновения был зафиксирован на территории пансионата "Дельфин" возле Евпатории. Родственники Зинединова сообщали о том, что существует видеозапись с камеры наблюдения, на которой зафиксировано, как активиста против воли посадили в автомобиль. Свидетели сообщают о причастности к похищению "крымской самообороны". На момент исчезновения активисту было 32 года.

Василий Черныш, украинец, участник "Автомайдана", занимался поиском похищенных активистов в Крыму, ранее был сотрудником СБУ в Севастополе.

Последний раз Василий Черныш выходил на связь с родственниками 15 марта 2014 года. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Активист "Автомайдана" Алексей Гриценко заявил, что им удалось выяснить, что Черныша из его квартиры в Севастополе забрали сотрудники милиции и увезли в неизвестном направлении. На момент исчезновения ему было 36 лет.

Иван Бондарец, украинец, участник протестов на Майдане в Киеве.

По приезду в Симферополь позвонил родственникам и сказал, что его задержала милиция в Симферополе. После этого он сообщил, что его выпустили, и он идет на встречу с коллегами. С того момента связь с ним прервалась. На момент исчезновения активисту было 23 года.

Валерий Ващук, украинец, участник протестов на Майдане в Киеве.

Активист прибыл в Симферополь со своим коллегой Иваном Бондарцом. При аналогичных обстоятельствах связь с ним оборвалась. На момент исчезновения Ващуку было 28 лет.

Ислям Джеппаров, крымский татарин.

Ислям – сын крымскотатарского активиста Абдурешита Джеппарова. По словам свидетелей, в сентябре 2014 года в Белогорске двое мужчин в масках, одетых в черную форму, предположительно члены "крымской самообороны", обыскивали Исляма Джеппарова и Джавдета Ислямова. После чего насильно посадили их в микроавтобус и увезли в направлении Феодосии. На момент похищения парню было 18 лет.

Джевдет Ислямов, крымский татарин.

Ислямов был похищен в сентябре 2014 года в Белогорске вместе с сыном крымскотатарского активиста Абдурешита Джеппарова Ислямом. На момент исчезновения ему было 22 года.

Эрвин Ибрагимов, крымский татарин, депутат Бахчисарайского городского совета 6-го созыва.

В мае 2016 года в Бахчисарае неизвестные в форме ДПС России остановили проезжавшего Ибрагимова. После чего насильно посадили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. 1 июня возле бара "Арпат" в Бахчисарае были найдены паспорт и трудовая книжка похищенного Ибрагимова. На момент похищения ему было 30 лет.

Эдем Асанов, крымский татарин. Работал спасателем в санатории в Евпатории.

Пропал 29 сентября 2014 года в Саках. Асанов вышел из дома, чтобы сесть на автобус и отправиться на работу в санаторий. Позже он был найден повешенным в заброшенном здании в Евпатории. Как стало известно, тезка Эдема был указан в ходатайстве о продлении срока ареста украинскому режиссеру Олегу Сенцову по "делу крымских террористов". На момент пропажи Асанову было 25 лет.

Мухтар Арисланов, крымский татарин. Работал учителем физкультуры в одной из школ Симферопольского района.

27 августа 2015 года вышел из дома за продуктами на рынок "Залесский" в Симферополе и не вернулся. Свидетель видел, как двое мужчин в полицейской форме вели Арисланова, а после этого посадили в микроавтобус и увезли в направлении города. На момент исчезновения мужчине было 45 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 12 декабря 2018 года при въезде в Крым со стороны украинского села Чонгар оккупантами был задержан гражданин Украины, крымский татарин Эдем Бекиров.

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