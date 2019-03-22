"В Кровавую Хунту, чтоб накормили": в сети показали забег "русского мира" в "ЛНР". Видео

Жители Донбасса буквально штурмом берут блокпост "Станица Луганская" в "ЛНР", чтобы прорваться в начало очереди на подконтрольную Украине территорию.

Подтверждающие кадры опубликовал на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"А так выглядит забег во время утреннего открытия на КПВВ Станица Луганская (когда точно снято, сказать сложно, в первых рядах бегут "тележечники")", – написал он.

При этом, некоторые пользователи отметили, что видео было снято ранее и сейчас ситуация на Донбассе несколько отличается.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"Показательно, как берлинская стена", "Не смеемся, а делаем выводы: тому, кто не включал голову, придется включать ноги", "Вот оно счастье "русского мира", "Зона какая-то или концлагерь", "Бегут кормить хунту", "В "Кровавую Хунту", чтоб накормили", "Голод не тётка, и все по барабану, что Родину проср*ли за кусок обещанного счастья!", "На дыро-рехверендум тоже так бежали", – написали в комментариях.

А так выглядит забег во время утреннего открытия на КПВВ #СтаницаЛуганская (когда точно снято, сказать сложно, в первых рядах бегут "тележечники") https://t.co/9zhLyMbGao #блокпост pic.twitter.com/016kFsAetE — Necro Mancer (@666_mancer) 21 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как жители Донбасса выстраиваются в очереди на блокпосту в Украину.

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