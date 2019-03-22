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"В Кровавую Хунту, чтоб накормили": в сети показали забег "русского мира" в "ЛНР". Видео

5.4тЧитать материал на украинском

Жители Донбасса буквально штурмом берут блокпост "Станица Луганская" в "ЛНР", чтобы прорваться в начало очереди на подконтрольную Украине территорию.

Подтверждающие кадры опубликовал на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"А так выглядит забег во время утреннего открытия на КПВВ Станица Луганская (когда точно снято, сказать сложно, в первых рядах бегут "тележечники")", – написал он.

При этом, некоторые пользователи отметили, что видео было снято ранее и сейчас ситуация на Донбассе несколько отличается.

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"В Кровавую Хунту, чтоб накормили": в сети показали забег "русского мира" в "ЛНР". Видео

Скриншот из видео

"В Кровавую Хунту, чтоб накормили": в сети показали забег "русского мира" в "ЛНР". Видео

Скриншот из видео

"Показательно, как берлинская стена", "Не смеемся, а делаем выводы: тому, кто не включал голову, придется включать ноги", "Вот оно счастье "русского мира", "Зона какая-то или концлагерь", "Бегут кормить хунту", "В "Кровавую Хунту", чтоб накормили", "Голод не тётка, и все по барабану, что Родину проср*ли за кусок обещанного счастья!", "На дыро-рехверендум тоже так бежали", – написали в комментариях.

"В Кровавую Хунту, чтоб накормили": в сети показали забег "русского мира" в "ЛНР". Видео
"В Кровавую Хунту, чтоб накормили": в сети показали забег "русского мира" в "ЛНР". Видео
"В Кровавую Хунту, чтоб накормили": в сети показали забег "русского мира" в "ЛНР". Видео
"В Кровавую Хунту, чтоб накормили": в сети показали забег "русского мира" в "ЛНР". Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как жители Донбасса выстраиваются в очереди на блокпосту в Украину.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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Стёпа Дядя
Стёпа Дядя
Одна молодеж! Это те пид@ры которые на рехферендуме с флагами пед@рашки стояли! Какого их вообще пускают, пускай окопы роют
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
антифашисты бегут к фашистам что бы их распяли в трусиках﻿, кто первый добегает-тому канхфету "рошен" у ротик! СЛАВА РОИСЕ! ПУТЕН ПАМАГИ, ВИДИ ВАИСКА! Что не смеетесь дамбасяне? Не смешно? Не поняли? ЭТО расея!
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
зато без биндер! теперя заживуть!
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