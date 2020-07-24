В Кирилловке парень избил полицейского в ночном клубе.

В Кирилловке Запорожской области задержали молодого человека, который избил сотрудника полиции, проверяющего соблюдение карантинных ограничений в одном из ночных клубов города.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области. Инцидент произошел 24 июля, около пяти часов утра. Согласно сообщению полиции их сотруднику было поручено проверять соблюдение карантина в кафе и клубах.

Во время выполнения своей работы его избил 22-летний парень. В результате полицейскому понадобилась медицинская помощь и он сам обратился в больницу.

Правоохранители нашли нападающего. Им оказался житель Днепра. Молодому человеку теперь вменяют насилие в отношении работника правоохранительного органа. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В Кирилловке парень избил полицейского в ночном клубе: тот проверял соблюдение карантина zp.npu.gov.ua

В настоящее время решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве хулиган пытался скинуть с крыши рынка полицейского, который приехал его утихомирить.