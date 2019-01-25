В Киеве при странных обстоятельствах умер известный журналист: коллеги забили тревогу

В Киеве в пятницу, 25 января, в больнице скончался известный украинский журналист, заместитель руководителя отдела экономических новостей УНИАН Николай Бабич.

Как написала в Facebook журналистка Татьяна Высоцкая, причиной смерти послужила реакция на наркоз, введенный перед несложной плановой операцией.

Также Высоцкая в комментариях к своему посту отметила, что "сейчас нельзя слепо верить медикам" и призвала требовать проверки на аллергическую реакцию на медикаменты, которые врач планирует использовать. Она убеждена, что Бабич умер из-за халатности медперсонала.

Николай Бабич

"Коллектив УНИАН выражает свои глубокие соболезнования семье, друзьям и знакомым Николая. Без нашего надежного товарища, веселого оптимиста, любознательного расследователя, талантливого автора, чуткого руководителя, наставника десятков молодых журналистов, учителя и неизменно надежного члена команды мы все стали сиротами", — сказано в сообщении информагентства.

Уточняется, что журналист умер около 17 часов. Ему было 48 лет, у него остались жена и трое детей.

"Мы точно не оставим смерть Николая, который пошел на простую плановую операцию в киевскую больницу, без точного установления причины трагедии. Люди не должны умирать от укола с анестезией", — сказано в сообщении УНИАН.

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Комментарии к посту

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Запорожье от продолжительной болезни скончался известный украинский волонтер Антон Горбенко.

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