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7 апреля • обновлено в 13:58
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В Киеве от коронавируса умер еще один молодой мужчина: он не пил и не курил

14.7т
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В Александровской больнице Киева от коронавируса COVID-19 умер Максим Кравченко из Днепра.

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35-летний мужчина две недели боролся с болезнью и скончался 6 апреля. Об этом в Facebook сообщил его друг Константин Голубцов.

"Первого марта играли в волейбол, а сегодня Максим (не пил, не курит, занимался спортом) ушел в другой мир. Последние пару недель сражался с коронавирусом в Александровской больнице. Земля пухом, Макс, добрый и светлый наш человек", – написал он.

Максим Кравченко

Максим Кравченко

Facebook

Судя по фото из соцсетей Кравченко вел активный образ жизни и много путешествовал. У умершего осталась семья.

Максим Кравченко

Максим Кравченко

Facebook

"Макса не стало. Короновирус и пневмония забрали его жизни. Ушел в вечность молодой 35-летний парень, отец, сын, муж", – писали в сети его друзья.

В Киеве от коронавируса умер еще один молодой мужчина: он не пил и не курил

Facebook

В Киеве от коронавируса умер еще один молодой мужчина: он не пил и не курил

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Александровской больнице Киева скончался 30-летний мужчина с коронавирусом, за жизнь которого врачи боролись на протяжении нескольких недель.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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