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23 октября • обновлено в 16:22
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За избиение DZIDZIO под суд пойдет россиянин

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В Киеве будут судить 24-летнего гражданина России, который совершил нападение на украинского поп-певца DZIDZIO (Михаила Фому).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook, злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

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В Киеве будут судить 24-летнего гражданина России, который совершил нападение на DZIDZIO

В Киеве будут судить 24-летнего гражданина России, который совершил нападение на DZIDZIO

"Долгое время злоумышленники скрывались от органов досудебного расследования. Однако по результатам оперативно-розыскных мероприятий местонахождение одного из подозреваемых было установлено", — говорится в сообщении прокуратуры.

Этим нападающим оказался 24-летний гражданин Российской Федерации. Отмечается, что его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Обвинительный акт в отношении злоумышленника направлен в Подольский райсуд Киева для рассмотрения по существу.

"Пострадавший нападающего узнал. Он не скрывается от следствия. Обвинительный акт получил лично, но вину (на данный момент) не признает", — отметила в комментарии "УП" пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец.

В то же время местонахождение других лиц, причастных к избиению DZIDZIO в прошлом году, устанавливается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Утром 28 декабря 2019 года в центре Киева неизвестные напали на украинского поп-певца DZIDZIO. Артисту нанесли телесные повреждения, его доставили на обследование в больницу.

  • Украинскому певцу и шоумену Михаилу Фоме была необходима длительная реабилитация после нападения на него в Киеве.

  • Пострадавший в результате избиения DZIDZIO спел впервые после того, как попал в больницу. Музыкант отметил, что мог потерять слух.

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Персоны
группа DZIDZIO Михаил Хома ("Дзідзьо")
Место
Украина Киев
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пох,лично я его терпеть не могу не творчество у него а детские бредни в стиле а меня зовут незнайка от меня вам балалайка
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