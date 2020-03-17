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17 марта • обновлено в 18:37
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В Кабмине озвучили план спасения застрявших в Европе украинцев

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Украина договорилась с европейскими государствами об эвакуации украинцев поездами и автобусами.

Об этом сообщил в социальных сетях министр инфраструктуры Владислав Криклий, подчеркнув, что ведется "очень сложная комплексная работа".

"Мы работаем с правительствами Германии, Чехии и Польши, чтобы вывезти своих железнодорожным транспортом. Договорились с Австрией и Словакией об автобусном транзите людей, которые не могут выехать из Италии через закрытые словенские границы", – рассказал он.

"Аэропорт "Борисполь" уже принял и отправил более 50 рейсов, в том числе из Шарм-эль-Шейхе, и продолжает это делать. К сожалению, пока за исключением людей, которые находятся в отелях на карантине", – отметил министр.

Кабинет министров призвал авиаперевозчиков выполнять свои обязательства и обеспечить перевозку пассажиров, которым уже были проданы билеты.

"В частности, привезти домой украинских туристов, которые находятся на Шри-Ланке. Мы все равно заберем всех, но будем требовать от перевозчика компенсацию в судебном порядке. Обращаюсь ко всем гражданам Украины. Если вы хотите домой, пожалуйста, зарегистрируйтесь в единой онлайн-системе "Друг". Уже подано 3644 обращения от людей, желающих попасть домой. Мы позаботимся о каждом", – обратился Криклий.

Пандемия коронавируса в Европе, иллюстрация

Пандемия коронавируса в Европе, иллюстрация

Getty Images

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране до 3 апреля в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

Напомним, с 16 марта Украина полностью ограничила авиасообщение из-за ситуации с пандемией коронавируса. Другие европейские страны также вводят ряд ограничений.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
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