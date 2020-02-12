В Херсоне создали службу счастья: в сети нашлись пикантные фото ее главы

В Херсонской областной госадминистрации создали Службу счастья и улучшения качества жизни, которую возглавила 31-летняя бывшая директор магазина одежды Весна Карпук.

Об этом сообщает местное издание МОСТ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сама девушка, которая ранее никогда не работала на госслужбе, поделилась радостью на странице в Facebook. "Об этой вакансии я узнала осенью, и с тех пор ни на секунду не сомневалась в том, что сделаю все возможное, чтобы стать частью этого важного проекта", – написала Карпук.

Весна Карпук возглавила в Херсоне службу счастья

Весна Карпук возглавила в Херсоне службу счастья herson.depo.ua

Ранее девушка кроме работы в магазине одежды также была консультанткой в автосалоне. При этом у нее нет и образования по направлению "Социология", как того требовали условия конкурса. Карпук имеет экономическое образование.

На вопрос журналистов, почему ее поддержала конкурсная комиссия, Карпук сказала, что "имеет оригинальное имя, которое хорошо подходит в Службу счастья".

Особого внимания заслуживают фото на страницах девушки в соцсетях. Она не стеснялась позировать в откровенном белье и купальниках.

Весна Карпук возглавила в Херсоне службу счастья herson.depo.ua

Весна Карпук возглавила в Херсоне службу счастья herson.depo.ua

Это вызвало слухи в сети о том, что Карпук работала стриптизершой, однако девушка уже опровергла фейк, заявив, что даже прошла при поступлении на роботу проверку на полиграфе.

Весна Карпук возглавила в Херсоне службу счастья herson.depo.ua

Кроме того, в сети нашли снимок юной Карпук, вероятно, с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

Весна Карпук возглавила в Херсоне службу счастья herson.depo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главу Государственной таможенной службы Украины Максима Нефьодова засекли в элитном киевском клубе Queen за развлечениями с полуобнаженными девушками в эротических масках.

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