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5 декабря • обновлено в 11:34
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В Херсоне маршрутчик унизил ветерана АТО: в сети возмущены

1.8т
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В Херсоне водитель городской маршрутки нахамил ветерану АТО Игорю Кравцу, когда тот предъявил удостоверение участника боевых действий. Он заявил, что с таким документом можно заходить в салон только на официальных остановках.

Об этом на своей странице в Facebook 2 декабря сообщил сам экс-боец. Он уточнил, что инцидент произошел с "водителем маршрутки №47" возле Херсонской областной госадминистрации, где каждый день останавливаются сотни автобусов.

"Так вот, останавливается маршрутка, в нее заходят около 10 человек, в том числе и я, показав удостоверение. "С этим здесь остановки нет! Я рискую, чтобы брать пассажиров!" – сказал водитель, повернувшись ко мне и добавив, что "твоя остановка не здесь, а только там, где официальные", – рассказал мужчина.

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В Херсоне маршрутчик унизил воина АТО

В Херсоне маршрутчик унизил воина АТО

По его словам, сначала он не понял и переспросил у маршрутчика, мол, зачем тот вообще остановился.

"Тишина, только сквозь зубы: "За*бали!" и т. д. По дороге до переезда на Таврический м-н таких остановок, как "я рискую", было 10", – добавил Кравец.

Херсонская маршрутка №47

Херсонская маршрутка №47

Facebook/Игорь Кравец

Он заявил о намеренье написать о случившемся, где только можно, чтобы добиться справедливости.

"Буду до упора давить таких ур*дов. Вопрос: что делать с этим хамьем? Достали!" – подытожил Кравец.

Херсонская маршрутка №47

Херсонская маршрутка №47

Facebook/Игорь Кравец

Со своей стороны подписчики тоже выразили свое возмущение ситуацией и поддержали экс-бойца. В комментариях они посоветовали ему написать на водителя-хама заявление в полицию. При этом были и те, кто встал на сторону маршрутчика, заявив, мол, сейчас по УБД можно ездить только действующим воинам ООС, а не "бывшим бойцам АТО".

Скриншот

Скриншот

Facebook/Игорь Кравец

Скриншот

Скриншот

Facebook/Игорь Кравец

Скриншот

Скриншот

Facebook/Игорь Кравец

Скриншот

Скриншот

Facebook/Игорь Кравец

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 3 декабря водитель маршрутки отказал в проезде пенсионерке, демонстративно захлопнув перед ней дверь и оставив ее мерзнуть на улице.

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Автор
Марта Рок
Место
Украина Херсон
Теги
водитель маршрутки скандалы боец АТО участники АТО Конфликт
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Комментарии
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
недалек тот день, когда за такие удостоверения морды будут бить...
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
тоесть воевать шли за льготы.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Фантомаск Разбушевальцман, так а тебе кто мешает? Или жизнь все-таки дороже? Отож, будь хоч трішки розумнішим та не мели дурниць.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Накуй маршрутчика и пи3дюлей в довесок,тварь неблагодарная.
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