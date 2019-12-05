В Херсоне маршрутчик унизил ветерана АТО: в сети возмущены

В Херсоне водитель городской маршрутки нахамил ветерану АТО Игорю Кравцу, когда тот предъявил удостоверение участника боевых действий. Он заявил, что с таким документом можно заходить в салон только на официальных остановках.

Об этом на своей странице в Facebook 2 декабря сообщил сам экс-боец. Он уточнил, что инцидент произошел с "водителем маршрутки №47" возле Херсонской областной госадминистрации, где каждый день останавливаются сотни автобусов.

"Так вот, останавливается маршрутка, в нее заходят около 10 человек, в том числе и я, показав удостоверение. "С этим здесь остановки нет! Я рискую, чтобы брать пассажиров!" – сказал водитель, повернувшись ко мне и добавив, что "твоя остановка не здесь, а только там, где официальные", – рассказал мужчина.

В Херсоне маршрутчик унизил воина АТО

По его словам, сначала он не понял и переспросил у маршрутчика, мол, зачем тот вообще остановился.

"Тишина, только сквозь зубы: "За*бали!" и т. д. По дороге до переезда на Таврический м-н таких остановок, как "я рискую", было 10", – добавил Кравец.

Херсонская маршрутка №47 Facebook/Игорь Кравец

Он заявил о намеренье написать о случившемся, где только можно, чтобы добиться справедливости.

"Буду до упора давить таких ур*дов. Вопрос: что делать с этим хамьем? Достали!" – подытожил Кравец.

Херсонская маршрутка №47 Facebook/Игорь Кравец

Со своей стороны подписчики тоже выразили свое возмущение ситуацией и поддержали экс-бойца. В комментариях они посоветовали ему написать на водителя-хама заявление в полицию. При этом были и те, кто встал на сторону маршрутчика, заявив, мол, сейчас по УБД можно ездить только действующим воинам ООС, а не "бывшим бойцам АТО".

Скриншот Facebook/Игорь Кравец

Скриншот Facebook/Игорь Кравец

Скриншот Facebook/Игорь Кравец

Скриншот Facebook/Игорь Кравец

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 3 декабря водитель маршрутки отказал в проезде пенсионерке, демонстративно захлопнув перед ней дверь и оставив ее мерзнуть на улице.

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