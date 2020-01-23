В Харькове сбили подростка возле элитного клуба: первые подробности и фото

В Харькове водитель легковика "Infiniti" сбил на смерть подростка. По словам очевидцев, молодой человек погиб на месте.

ДТП произошло на улице Академика Павлова, неподалеку от клуба "Радмир", рассказали в пресс-службе патрульной полиции Харькова, передает сайт 057.ua

На место выехали следственно-оперативная группа, сотрудники патрульной полиции и медики.

В Харькове на смерть сбили подростка 057.ua

В Харькове на смерть сбили подростка 057.ua

В Харькове на смерть сбили подростка 057.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 20 января в результате лобового столкновения трех автомобилей погибли двое людей, еще двое пострадали.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram