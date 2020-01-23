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23 января • обновлено в 17:11
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В Харькове сбили подростка возле элитного клуба: первые подробности и фото

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В Харькове водитель легковика "Infiniti" сбил на смерть подростка. По словам очевидцев, молодой человек погиб на месте.

ДТП произошло на улице Академика Павлова, неподалеку от клуба "Радмир", рассказали в пресс-службе патрульной полиции Харькова, передает сайт 057.ua

На место выехали следственно-оперативная группа, сотрудники патрульной полиции и медики.

В Харькове на смерть сбили подростка

В Харькове на смерть сбили подростка

057.ua

В Харькове на смерть сбили подростка

В Харькове на смерть сбили подростка

057.ua

В Харькове на смерть сбили подростка

В Харькове на смерть сбили подростка

057.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 20 января в результате лобового столкновения трех автомобилей погибли двое людей, еще двое пострадали.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Харьков
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