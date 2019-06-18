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В Харькове фанаты Путина устроили кровавую бойню с ультрас: фото

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В Харькове произошла драка между ультрас футбольной команды "Металист" и местными жителями, которые в состоянии алкогольного опьянения высказывались в поддержку президента России Владимира Путина.

Об этом написал в Facebook волонтер Роман Синицин, показав фото с места событий. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мужчины в Харькове что-то кричали о Путине, кримнаш и ягусский, цеплялись к людям. Мимо проходило несколько представителей ультрас "Металлиста", с УБД причем. Им мужчины тоже повторили свои тезисы", – поделился он.

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В Харькове фанаты Путина устроили кровавую бойню с ультрас: фото

Telegram ХС Харьков

В Харькове фанаты Путина устроили кровавую бойню с ультрас: фото

Telegram ХС Харьков

В Харькове фанаты Путина устроили кровавую бойню с ультрас: фото

Telegram ХС Харьков

В Харькове фанаты Путина устроили кровавую бойню с ультрас: фото

Telegram ХС Харьков

Отмечается, что инцидент произошел в районе станции метро "Академика Павлова". Окровавленных фанатов Путина увезла в больницу карета скорой помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в метро Харькова завязалась потасовка, в результате чего одного из пассажиров жестоко избили.

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Место
Украина
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ivanov koly
ivanov koly
откуда только эти путинофилы берутся
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Дать по морде любителю путина мало.....Такую дрянь надо сажать за измену Родине и сепаратизм!
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
Ібо нєх..й воняти за расєю. За порєбріком будуть воняти убл..дкі!
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