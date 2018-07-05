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В эфире украинского ТВ устроили скандал из-за "ж*дов и москалей"

3.2тЧитать новость на украинском

Представители ВО "Свобода" устроили перепалку из политическим экспертом Дмитрием Спиваком в эфире телеканала Newsone из-за высказываний молодой девушки в Одессе, которая сказала, что "мы будем строить Украину без москалей и ж*дов".

Так, Спивак заявил, что девушка была представительницей "Свободы" и тем самым якобы выразила позицию политсилы.

В ответ представители политсилы Олег Осуховский и Игорь Мирошниченко заявили, что девушка не представляет их объединение и потребовали от Спивака извинений.

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В свою очередь эксперт предложил Мирошниченко извиниться перед одесской громадой и всей Украиной, если тот считает такие высказывания не правильными и сам с ними не согласен.

Но "свободовцы" не захотели извиняться.

"Какую партию представляла девушка, пускай они и отвечают за это", – сказал Мирошниченко.

К его позиции присоединился Олег Осуховский, который обвинил Спивака в манипуляции информацией. Он заявил, что, возможно, на митинге и была девушка, которая сделала такое заявление, но к "Свободе", она не имеет отношения.

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Также он призвал не путать украинский национализм с расизмом и нацизмом.

Напомним ,что скандальное высказывание прозвучало на митинге в Одессе в начале мая. С призывом "очистить страну от ж*дов" тогда выступила представительница одесского "Правого сектора" Татьяна Сойкина. После этого одесская полиция возбудила дело.

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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
На 5:35 у мирошниченко руки затряслись, боится правды гад.
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
І чого бояться писать звичайне,літературне слово ЖИД,без зірочки?Так і класиків світової літератури почнуть виправлять,бо не правильно писали свої геніальні твори.
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Із зірочкою виходить як мишка в половому отворі!
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