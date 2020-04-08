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8 апреля • обновлено в 21:48
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Не позже Пасхи: Зеленский договорился об обмене пленными с "Л/ДНР"

3.3т
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Украина договорилась о взаимном обмене лиц, удерживаемых на оккупированных территориях Донбасса, до Пасхи.

Вопрос был согласован во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы, сообщается на сайте Офиса президента.

Не позже Пасхи: Зеленский договорился об обмене пленными с "Л/ДНР"

rbc.ua

"Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также дат – не позднее Пасхи", – сказано в сообщении.

Переговоры состоялись по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

О договоренностях об обмене заявила и так называемая "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, передают РИА Новости.

Она уточнила, что обмен состоится до пасхальных праздников по формуле "10 на 8".

Также во время видеоконференции ТКГ обсуждался вопрос о гуманитарном разминировании территорий. Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов и гарантировать безопасность на всех участках.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" назвали имена 19 человек, которых готовы отдать Украине в рамках обмена пленными.

Напомним, что 11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились определить список лиц для обмена и новые участки для разведения сил на Донбассе.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Обмен пленными Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Офис президента террористы "ДНР"
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Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
то-то не довольные есть.не хотят украинцев на украинцев менять
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