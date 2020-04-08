Не позже Пасхи: Зеленский договорился об обмене пленными с "Л/ДНР"

Украина договорилась о взаимном обмене лиц, удерживаемых на оккупированных территориях Донбасса, до Пасхи.

Вопрос был согласован во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы, сообщается на сайте Офиса президента.

rbc.ua

"Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также дат – не позднее Пасхи", – сказано в сообщении.

Переговоры состоялись по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

О договоренностях об обмене заявила и так называемая "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, передают РИА Новости.

Она уточнила, что обмен состоится до пасхальных праздников по формуле "10 на 8".

Также во время видеоконференции ТКГ обсуждался вопрос о гуманитарном разминировании территорий. Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов и гарантировать безопасность на всех участках.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" назвали имена 19 человек, которых готовы отдать Украине в рамках обмена пленными.

Напомним, что 11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились определить список лиц для обмена и новые участки для разведения сил на Донбассе.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!