Cейчас в "ДНР" происходит занимательное явление - сотни жалоб на задержание людей с украинскими паспортами в "ДНР" и отправку их в отделение.

До последнего не верил в сообщения о задержания сотрудниками полиции "ДНР" граждан в праздники из-за отсутствия республиканского паспорта для идентификации - мол, украинский уже не признается документом, удостоверяющим личность.

Но проверив по своим достоверным источникам - все подтвердилось!

Причем многие чиновники сами в шоке от этого маразма. А через несколько часов получил сообщение от друга, которого вот точно так же задержали и отвезли в РОВД для вышеописанной операции. К слову, стоит учитывать, что паспорт "ДНР" имеют лишь порядка 30% граждан "республики", и чтобы его оформить - надо встать в очередь (сейчас ближайший срок - лето 2020-го). Народ уже давно откровенно злился на задержания вовремя комендантского часа (особенно когда люди бежали домой - транспорт практически не ходит после 9-10 вечера - и опаздывали лишь на несколько минут), но этот беспредел уже просто вызывает жесточайшее возмущение и отторжение.

В таких случаях обычно думаешь - саботаж. Но всегда оказывается, что это просто чей-то идиотизм.

Однако российские пропагандисты не спят и все в один голос кричат, что это "фейк"!

Некоторые "блогеры" в сегменте телеграма "ДНР" прямо обвиняли каналы, которые поднимали эту проблему, в работе на Украину, США и Нибиру. "Вбросы, методички, вы фсе врете!" - типичная реакция последних дней.

И вот прозрение - админов каналов Dontel также задерживают, о чем они пишут в своем телеграмм канале, во всех подробностях…

Вот что хочется сказать - когда были очереди на блокпостах "ДНР", когда людей тупо не пропускали, а мимо проезжали сотни проплаченных перевозчиков, когда люди ночевали на БП - вы молчали.

Особо упоротые писали, что это все пропаганда Украины против "ДНР". Таких не читаем и вам не рекомендуем - это дно пропаганды.

И вот пришли за вами.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал