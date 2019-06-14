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В Днепре больного с гангреной бросили умирать в коридоре больницы: жуткие кадры

2.3тЧитать материал на украинском

В Днепре в отделении терапии 9-й городской больницы уже несколько дней в коридоре возле туалета лежит мужчина с гангреной.

Медперсонал знает о его диагнозе, но никаких действий, кроме перевязок, не предпринимает (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца), передает "Информатор".

"Когда я зашла в отделение, то услышала невыносимый зловонный запах. От санитаров я узнала — это из-за того, что в коридоре на кушетке лежит человек с гангреной. Они также рассказали мне, что мужчина пребывает в этом отделении, потому что больше его нигде не хотят принимать, у него нет денег — и никто не хочет заниматься его лечением", - рассказала девушка, которая навещала свою родственницу.

Она добавила, что в таких условиях мужчина находится уже неделю, ему требуется операция — ампутация ноги, но никто не предпринимает никаких действий.

В Днепре больного с гангреной бросили в больнице

В Днепре больного с гангреной бросили в больнице

"Информатор"

В Днепре больного с гангреной бросили в больнице

В Днепре больного с гангреной бросили в больнице

"Информатор"

"При этом персонал знает о диагнозе, о необходимости операции. Его конечность опущена в некую емкость, замотана в пакеты. Мимо него много раз в день проходят врачи, но ничего не меняется. Иногда делают какие-то перевязки и все", — поделилась девушка.

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Пациенты отделения отмечают, что по ночам слышны стоны мужчины. Кроме того, они говорят, что перевязки нередко сопровождаются криком со стороны персонала. Также по словам очевидцев, 11 июня больницу "заминировали" — всех эвакуировали, но мужчина якобы остался на своем месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве врачи детской больницы отказались оказать медицинскую помощь ребенку, которого клещ укусил в ногу.

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Место
УкраинаДнепр
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Grich Lara
Grich Lara
За таке,треба садити в тюрьму і забирати дипломи у лікарів з забороною на практику довічно,адже в нас за три десятиліття майже не лишилось лікарів,вони давно забули,що таке лікар,в них тепер інша ціль,їм немає коли спасати людей
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Камастра Вика
Камастра Вика
МЕД.РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ..Стариков,больных,малоимущих,инакомыслящих,-НА КОСТРЫ!.ФАШИСТЫ!!.
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