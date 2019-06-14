В Днепре больного с гангреной бросили умирать в коридоре больницы: жуткие кадры

В Днепре в отделении терапии 9-й городской больницы уже несколько дней в коридоре возле туалета лежит мужчина с гангреной.

Медперсонал знает о его диагнозе, но никаких действий, кроме перевязок, не предпринимает (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца), передает "Информатор".

"Когда я зашла в отделение, то услышала невыносимый зловонный запах. От санитаров я узнала — это из-за того, что в коридоре на кушетке лежит человек с гангреной. Они также рассказали мне, что мужчина пребывает в этом отделении, потому что больше его нигде не хотят принимать, у него нет денег — и никто не хочет заниматься его лечением", - рассказала девушка, которая навещала свою родственницу.

Она добавила, что в таких условиях мужчина находится уже неделю, ему требуется операция — ампутация ноги, но никто не предпринимает никаких действий.

В Днепре больного с гангреной бросили в больнице "Информатор"

В Днепре больного с гангреной бросили в больнице "Информатор"

"При этом персонал знает о диагнозе, о необходимости операции. Его конечность опущена в некую емкость, замотана в пакеты. Мимо него много раз в день проходят врачи, но ничего не меняется. Иногда делают какие-то перевязки и все", — поделилась девушка.

Пациенты отделения отмечают, что по ночам слышны стоны мужчины. Кроме того, они говорят, что перевязки нередко сопровождаются криком со стороны персонала. Также по словам очевидцев, 11 июня больницу "заминировали" — всех эвакуировали, но мужчина якобы остался на своем месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве врачи детской больницы отказались оказать медицинскую помощь ребенку, которого клещ укусил в ногу.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!