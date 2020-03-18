В Черновицкой области оштрафован первый предприниматель за несоблюдение карантина

В Сторожинецком районе Черновицкой области полицейские составили первый админпротокол на предпринимателя, который нарушал правила карантина. Сумма штрафа составит до 34 тыс. грн.

Как сообщает Сторожинець.info, нарушитель был обнаружен в селе Буденец во время рейда по району, который проводился силами правоохранителей Сторожинецкого отдела полиции по контролю за выполнением решения комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Сторожинецкой РГА по противодействию распространения COVID-19.

Сообщается, что полицейскими был составлен административный протокол на владельца магазина строительных материалов, который упорно не хотел закрывать торговый павильон.

В Черновицкой области полицейские составили первый админпротокол за несоблюдение карантинных мероприятий Сторожинець.info

По информации издания, предприниматель был заранее предупрежден мобильной группой Сторожинецкой РГА и участковым работником полиции о недопущении нарушений карантина, но сознательно игнорировал их.

Отмечается, что на нарушителя ждет суд, который определит точную сумму штрафа. Согласно ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, она составляет от 17000 до 34000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе полицейские якобы оштрафовали водителя маршрутки за несоблюдение карантинных мероприятий и перевозку более 10 человек.

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