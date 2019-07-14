В Чернобыльской зоне обнаружили самый опасный предмет: фото находки

Австралийский исследователь Роб Максвелл обнаружил один из самых смертоносных предметов в Чернобыльской зоне – клешню крана, который использовался при ликвидации аварии в 1986 году.

Как сообщает издание Metro, даже спустя 33 года после аварии уровень радиационного излучения от предмета настолько велик, что даже короткое прикосновение к нему может быть смертельно опасным.

"В этом районе есть много объектов, длительный контакт с которыми может убить вас. Клешня – определенно самый опасный из них, поскольку доступ к нему не закрыт, как к другим угрозам", – заявил Максвелл.

news.com.au

news.com.au

news.com.au

news.com.au

По словам исследователя, немногие люди знают местонахождение клешни, которую бросили в отдаленной части леса. Объект находится далеко за пределами маршрутов, которые посещают туристы.

Оборудование использовалось для очистки территории от радиоактивного графита, который вылетел из четвертого реактора во время взрыва 33 года назад.

Счетчик Гейгера зафиксировал радиационный фон вокруг объекта в 39,8 микрозиверта в час, тогда как обычный уровень радиации в городе составляет около 0,17 микрозиверта в час.

Максвелл заявил, что не советует людям пойти и посмотреть на находку: "Есть очень веская причина, по которой клешня хранится в очень уединенной части леса, вдали от всего. Что касается туристов, я не рекомендую посещение".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские СМИ развенчали пять популярных мифов о Чернобыльской катастрофе, которые не ставили под сомнение более 30 лет.

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