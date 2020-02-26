В Ужгороде экстренно госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В Ужгороде 25 февраля госпитализировали еще одну женщину с подозрением на коронавирус. Она приехала в Украину из Италии через Венгрию, ее задержали на пункте пропуска "Тиса".

Об этом OBOZREVATEL рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. "На пункте пропуска "Тиса" в Закарапатской области, где проводился температурный скрининг людей, прибывших в Украину, выявлена украинка с температурой около 38 градусов. Она была передана медикам для дальнейшего обследования. Сейчас она находится на обследовании в областной больнице в Ужгороде", – говорит Демченко.

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По его словам, заболевшая женщина приехала из Венгрии.

"Женщина прибыла в Украину из Венгрии. Но, по нашим данным, она ехала из Италии, но не из тех районов, где есть очаги заражения коронавирусом", – подчеркнул Демченко.

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В Закарпатской областной клинической больнице имени Новака OBOZREVATEL подтвердили, что к ним была доставлена с пограничного пункта женщина с высокой температурой и подозрением на коронавирус. "Да, она находится в инфекционном отделении", – сказали в приемном покое.

Но в самом отделении комментировать состояние пациентки отказались. "Проходит обследование. Все вопросы – в Минздрав", – сказал OBOZREVATEL дежурный врач.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в областную инфекционную больницу на Закарпатье с подозрением на коронавирус был госпитализирован житель села Дедово Береговского района. Но анализы показали, что у него обычный бронхит.

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