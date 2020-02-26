Главная Новости
26 февраля • обновлено в 16:49
МоваЯзык
Кияни Видео

/ Пульмонология

В Ужгороде экстренно госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

2.7т
Читать материал на украинском

В Ужгороде 25 февраля госпитализировали еще одну женщину с подозрением на коронавирус. Она приехала в Украину из Италии через Венгрию, ее задержали на пункте пропуска "Тиса".

Об этом OBOZREVATEL рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. "На пункте пропуска "Тиса" в Закарапатской области, где проводился температурный скрининг людей, прибывших в Украину, выявлена украинка с температурой около 38 градусов. Она была передана медикам для дальнейшего обследования. Сейчас она находится на обследовании в областной больнице в Ужгороде", – говорит Демченко.

В Ужгороде экстренно госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

ua-reporter

По его словам, заболевшая женщина приехала из Венгрии.

"Женщина прибыла в Украину из Венгрии. Но, по нашим данным, она ехала из Италии, но не из тех районов, где есть очаги заражения коронавирусом", – подчеркнул Демченко.

Новости
На случай коронавируса в Киеве подготовлены шесть больниц

В Закарпатской областной клинической больнице имени Новака OBOZREVATEL подтвердили, что к ним была доставлена с пограничного пункта женщина с высокой температурой и подозрением на коронавирус. "Да, она находится в инфекционном отделении", – сказали в приемном покое.

Но в самом отделении комментировать состояние пациентки отказались. "Проходит обследование. Все вопросы – в Минздрав", – сказал OBOZREVATEL дежурный врач.

Так проверяют на границе

Так проверяют на границе

Госпогранслужба Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в областную инфекционную больницу на Закарпатье с подозрением на коронавирус был госпитализирован житель села Дедово Береговского района. Но анализы показали, что у него обычный бронхит.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Касьянова Ирина Касьянова
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Государственная пограничная служба Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
ПОЧАЛОСЯ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванов Владимир
Иванов Владимир
Вуйки могут и сжечь!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости медицины

Топ-публикации

Топ-блоги