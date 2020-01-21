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21 января • обновлено в 20:42
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Устроили "путлерюгенд": появились показательные фото с детьми из Крыма

1.3т
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В оккупированном Крыму россияне примерили на детей военную форму.

Об этом сообщил блогер "Крымская жужелица" в Twitter, опубликовав соответствующие фото.

"Детская мода в оккупированном Крыму. Школьники Севастополя примеряют форму юнг путлерюгенда и форму так называемой "школы будущих командиров" детского милитари-центра "Артек", – сказано в сообщении.

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В Крыму примерили на детей военную форму

В Крыму примерили на детей военную форму

twitter.com/crimea2042

В Крыму примерили на детей военную форму

В Крыму примерили на детей военную форму

twitter.com/crimea2042

В Крыму примерили на детей военную форму

В Крыму примерили на детей военную форму

twitter.com/crimea2042

В Крыму примерили на детей военную форму

В Крыму примерили на детей военную форму

twitter.com/crimea2042

Как писал OBOZREVATEL, недавно подобный инцидент произошел в Ялте, где оккупанты на одном из мероприятий нарядили детей в военную форму.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Севастополь
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Вы что думаете, ба.н.д.ерлоги, лучше когда ребенок одет в форму с фаш.и.с.тским ба.н.деровским "волчьим крюком" и кричит: "Смерть жи.дам и москалям?"
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1
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Крым Андрей
Крым Андрей
Инцидент? А какое ваше дело? Недовольны, что у нас будет смена? И любая прыгучая собака, которая решит сунуть сюда своё рыло, получит пулю в брюхо?
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1
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Мяскою Будущие двухсотикиб за дедушку Вову )))))
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1
3
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Злопыхатель Вежливый, поверь, чмо, отстаивать интересы страны, которую считаешь Родиной - это гораздо лучше, чем ходить с портретом дырявого укро-нациста
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1
1

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