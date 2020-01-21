Устроили "путлерюгенд": появились показательные фото с детьми из Крыма

В оккупированном Крыму россияне примерили на детей военную форму.

Об этом сообщил блогер "Крымская жужелица" в Twitter, опубликовав соответствующие фото.

"Детская мода в оккупированном Крыму. Школьники Севастополя примеряют форму юнг путлерюгенда и форму так называемой "школы будущих командиров" детского милитари-центра "Артек", – сказано в сообщении.

В Крыму примерили на детей военную форму twitter.com/crimea2042

В Крыму примерили на детей военную форму twitter.com/crimea2042

В Крыму примерили на детей военную форму twitter.com/crimea2042

В Крыму примерили на детей военную форму twitter.com/crimea2042

Дитяча мода в окупованому Криму. Школярі Севастополя приміряють форму юнг путлєр'югенду та форму так званої "школи майбутніх командирів" дитячого мілітарі-центру "Артек". pic.twitter.com/9u0GgKB3EG — Крымская Жужелица (@crimea2042) 21 января 2020 г.

Как писал OBOZREVATEL, недавно подобный инцидент произошел в Ялте, где оккупанты на одном из мероприятий нарядили детей в военную форму.

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