Ушел из дома и не вернулся: в Киеве пропал 13-летний подросток

В пятницу, 6 сентября в Дарницком районе Киева пропал несовершеннолетний Иван Владимирович Дикий.
Подросток вышел из дома и с тех пор на связь не выходил. Об этом сообщается на официальном сайте Нацполиции Киева.
Полицейские просят неравнодушных жителей столицы помочь в поисках мальчика 2006 года рождения.
В Киеве пропал 13-летний подросток
kyiv.npu.gov.ua
Приметы: на вид 13 лет, среднего телосложения, русые короткие волосы.
Был одет в: футболку синего цвета, джинсовые шорты и синие кроссовки.
При наличии любой информации о возможном местонахождении Ивана, сообщите по телефону спецлинии полиции "102".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Киевщине пропал подросток. Полиция начала поиски парня.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!