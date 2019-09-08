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8 сентября • обновлено в 12:51
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Ушел из дома и не вернулся: в Киеве пропал 13-летний подросток

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В пятницу, 6 сентября в Дарницком районе Киева пропал несовершеннолетний Иван Владимирович Дикий.

Подросток вышел из дома и с тех пор на связь не выходил. Об этом сообщается на официальном сайте Нацполиции Киева.

Полицейские просят неравнодушных жителей столицы помочь в поисках мальчика 2006 года рождения.

В Киеве пропал 13-летний подросток

В Киеве пропал 13-летний подросток

kyiv.npu.gov.ua

Приметы: на вид 13 лет, среднего телосложения, русые короткие волосы.

Был одет в: футболку синего цвета, джинсовые шорты и синие кроссовки.

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При наличии любой информации о возможном местонахождении Ивана, сообщите по телефону спецлинии полиции "102".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Киевщине пропал подросток. Полиция начала поиски парня.

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Место
Украина Киев
Тег
ребенок
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
У следствия 2 варианта или педофилы или на органы..
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